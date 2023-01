Adhésion des Comores à l'OMC : Le Maroc préside la réunion du groupe de travail à Genève

Genève : Le Maroc préside la réunion du groupe de travail sur l'accession des Comores à l'OMC





L'Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, en sa qualité de Président du groupe de travail sur l'accession de l'Union des Comores à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a présidé, jeudi, les travaux de la huitième réunion dudit groupe.





La réunion a été marquée par une large participation des États membres de l’OMC et la présence d’une importante délégation comorienne conduite par le ministre de l’Économie, de l’Industrie, des Investissements, chargé de l’Intégration économique, Ahmed Ali Bazi, accompagné du vice-président de l’assemblée nationale, le secrétaire général du ministère de l’Économie ainsi que plusieurs autres directeurs et hauts fonctionnaires représentant les Départements concernés par le dossier d’accession.





Lors de cette réunion, M. Zniber a salué le travail accompli par les Comores depuis la 7ème réunion du groupe, tenue en mai dernier, pour achever leurs négociations bilatérales, avec les États membres de l’OMC, qui ont été couronnées par la signature de 7 protocoles bilatéraux d’accès au marché des biens et services notamment avec les États-Unis, l’Union Européenne (UE), l’Inde, le Brésil, le Canada, le Japon et le Sultanat d’Oman.





Il a rappelé, en outre, que l’accession des Comores à l’OMC avant la fin de cette année est devenue plus réalisable que jamais, réitérant son appel aux délégations à faire preuve davantage de flexibilité pour que ce processus d’accession soit accompli au temps imparti.





De son côté, le ministre comorien a salué le rôle du Maroc et les efforts de la présidence du groupe d’accession et du Secrétariat de l’OMC, détaillant les actions entreprises par les autorités des Comores sur les plans législatif, administratif et technique, afin de se conformer aux exigences des accords de Marrakech instituant l’OMC.





Réagissant aux propos du ministre, plusieurs groupes régionaux notamment l’UE, le Groupe Africain, le Groupe Arabe et le Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA), ainsi que des États membres de l’OMC, particulièrement les États-Unis, la Chine, l’Inde le Canada, le Brésil et le Sultanat d’Oman, ont tous exprimé leur soutien à l’accession des Comores et à la finalisation de ce processus avant la 13e Conférence ministérielle de l'Organisation.





Se félicitant du progrès important et du degré très avancé de maturité atteint par ce dossier, la délégation du Maroc a réitéré son appel aux États membres d’afficher davantage de flexibilité et de fournir l’assistance nécessaire pour faire aboutir ce processus dans les brefs délais.





2M.ma avec MAP