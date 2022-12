Une équipe médicale chinoise se rend aux Comores

Un groupe de 41 professionnels de la santé de la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine, est parti mercredi pour le Niger et les Comores afin d'y mener des missions d'assistance médicale. Un groupe de 41 professionnels de la santé de la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine, est parti mercredi pour le Niger et les Comores afin d'y mener des missions d'assistance médicale.





Le nombre de professionnels de santé se rendant au Niger et aux Comores est respectivement de 30 et 11.





"Nous mettrons pleinement à profit notre expertise et jouerons un rôle actif dans la prévention et le contrôle de la pandémie au Niger", a déclaré Ling Yongping, chef de l'équipe médicale au Niger.





Pan Chunxi, chef de l'équipe médicale aux Comores, a indiqué que l'équipe avait pour objectif de renforcer la communication et les échanges avec la population locale par le biais d'échanges académiques et d'interactions entre médecins et patients, tout en transmettant l'expérience de gestion des hôpitaux chinois et en diffusant la culture de la médecine traditionnelle chinoise.





Le Guangxi a envoyé près de 700 professionnels de la santé au Niger et 150 aux Comores depuis que la région a envoyé sa première équipe médicale au Niger en 1976. Depuis lors, ils ont fourni des services médicaux à plus d'un million de patients locaux et formé plus de 10.000 médecins locaux.





Source: Agence de presse Xinhua

Photo d'archives