Le président Azali reçu par XI Jinping

Le président de la république populaire de Chine, XI Jinping a reçu ce matin à Riyadh le président de la république Azali Assoumani.





Dans ces entretiens, il a été question de coopération entre les deux pays.





Le président Azali a fait le plaidoyer du séminaire gouvernemental, première réunion d’évaluation et de suivi de la conférence des partenaires aux Développement des Comores tenu en Paris en 2019.





Si ce séminaire a vu la mobilisation des pays amis et des institutions financières et a atteint ses objectifs, le président a lancé un appel pour une implication plus grande des entreprises privées. 𝐋𝐞 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐗𝐈 𝐉𝐢𝐧𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐬’𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐞́𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐚𝐲𝐬.





A Riyadh trois sommets sont programmés, le sommet Arabie Saoudite-Chine, un autre sommet des pays du Golfe et de la Chine et enfin un troisième sommet pays arabes-Chine. La crise en Ukraine et ses conséquences sur l’inflation et la croissance sont au menu des échanges. ©Beit-salam