Le coup porté à SAMBI était prémédité

Mes Chers Compatriotes Comoriens, Mes Chers Compatriotes Comoriens,

Chers Concitoyens Anjouanais,





Aujourd'hui je vous parle en ma qualité d'ancien Secrétaire Général du Mouvement politique "Ndzuani En Marche (NEM)".





En ces temps difficiles où la Patrie semble en péril et le pays au bord du gouffre, c'est là qu'on a besoin de nerfs solides et un moral d'acier. Ne vous laissez pas abattre par le désespoir car dans le désespoir, on est vulnérables, donc sujet à toute forme de manipulation. Si l'on ne se transforme pas en prédateur pour "dévorer" son prochain sans se rendre compte.





Notre Maison commune (Les COMORES) brûle et nos enfants (l'avenir de notre pays) sont dedans, désespérés. Le coup porté à SAMBI récemment était non seulement prémédité mais il avait pour objectif immédiat de saper le moral de ses partisans, et de mettre l'ancien président hors-jeu en terme politique.





Mais c'est l'effet inverse qui s'est produit. Plus que jamais ils l'ont rendu martyr et donc renforcé dans sa popularité. Mais Un adage Comorien dit, je cite "bora ya âduwi mwendza âkili raha na mwandzani daba", traduisez : "mieux vaut avoir un ennemi intelligent plutôt qu'un ami idiot".





Ils se sont faits prendre dans leur propre piège, tellement ils avaient soif du pouvoir, et tout simplement parce qu'ils ne sont pas intelligents, or diriger un pays, cela demande aussi cette qualité d'intelligence car on a la destinée de tout un peuple entre ses mains.





Chers compatriotes, en particulier Anjouanaises / Anjouanais, je lance un vibrant appel pour que l'on resserre les rangs.





Plus que jamais RESTONS UNIS, car l'UNION FAIT LA FORCE. Gardons L'ESPOIR, les lendemains sont prometteurs. La PAIX reviendra dans notre pays, car LA JUSTICE TRIOMPHE TOUJOURS SUR L'INJUSTICE et la Communauté internationale est du côté de la JUSTICE, CROYEZ -MOI !





VIVENT LES COMORES DANS LA PAIX

VIVE ANJOUAN !





Abdallah Abderemane