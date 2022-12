La Chine soutient les Comores pour qu'elles jouent un rôle plus important dans les affaires internationales et régionales, et se tient prête à collabo



RIYAD, 9 décembre (Xinhua) -- La Chine soutient les Comores pour qu'elles jouent un rôle plus important dans les affaires internationales et régionales, et se tient prête à collaborer étroitement avec les Comores pour se soutenir mutuellement et sauvegarder les intérêts communs des pays en développement ainsi que l'équité et la justice internationales, a affirmé vendredi le président chinois Xi Jinping.





La Chine accorde une grande importance au développement de ses relations avec les Comores et est prête à être un bon pays ami et partenaire des Comores afin que les deux pays se fassent mutuellement confiance sur la voie du développement et du renouveau nationaux, a souligné M. Xi lors de sa rencontre avec son homologue comorien, Azali Assoumani.





La Chine apprécie le soutien ferme de longue date des Comores sur les questions liées aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de la Chine, et continuera à soutenir les Comores dans leurs efforts pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, réaliser le développement économique et social et améliorer le bien-être de la population, a poursuivi M. Xi.





Il a souligné que la Chine était disposée à intensifier les échanges amicaux avec les Comores à tous les égards et à tous les niveaux, à approfondir la synergie entre la mise en œuvre des résultats du Forum de coopération Chine-Etats arabes et du Forum sur la coopération sino-africaine et la stratégie du Plan Comores émergent à l'horizon 2030, et à renforcer la coopération dans des domaines tels que les infrastructures, les soins médicaux et de santé, et l'économie maritime.





La Chine, a ajouté M. Xi, encourage les entreprises chinoises compétentes à investir aux Comores et espère que la partie comorienne fera bon usage de plateformes telles que l'Exposition internationale d'importation de la Chine et l'Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, afin que davantage de produits comoriens puissent trouver leur place sur le marché chinois.





Notant que les Comores et la Chine avaient tissé des liens d'amitié depuis de nombreuses années, le président comorien a déclaré que depuis le jour où les Comores avaient proclamé leur indépendance, la Chine était toujours aux côtés du pays et lui avait apporté une aide désintéressée dans les moments les plus difficiles.





Les importants projets d'infrastructure construits avec l'aide de la Chine ainsi que les matériaux et les vaccins anti-pandémiques fournis par la Chine ont grandement bénéficié au peuple comorien, a déclaré M. Assoumani.





Quels que soient les défis auxquels la Chine sera confrontée à l'avenir, les Comores continueront à se tenir résolument aux côtés de la Chine, a-t-il affirmé, ajoutant que les Comores soutenaient la réunification complète de la Chine et toutes les propositions avancées par la partie chinoise pour maintenir la paix et le développement dans le monde, et qu'elles étaient prêtes à travailler de concert avec la Chine pour soutenir le multilatéralisme.





©️Xinhua/Yue Yuewei