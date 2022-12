« Je reprends le vol pour les Comores avec l'absolue conviction du devoir accompli »

Vendredi 9 Décembre 2022 Vendredi 9 Décembre 2022

Aéroport de Jeddah- Arabie Saoudite





Je reprends le vol retour pour les Comores, Notre cher pays, avec l'absolue conviction du devoir accompli par rapport à la réussite de la Conférence des Ministres de la Culture des pays arabes et musulmans sur les retombées de la Culture et de l'Avenir Vert au niveau des concerts des Nations, d'une part, mais que dire de l'opportunité que j'ai eue d'avoir accompli religieusement et ce pour la deuxième fois de mon existence, le Ziyara du Umrah, d'autre part. Al Hamdoulillah !





Pour information, j'ai effectué mon premier cycle du Umrah en 1991 en terre sainte d'Arabie Saoudite, il y a de cela 31 ans, jour pour jour ! Ça fait vieillir, quand-même !





Mais on s'accroche ! Al Hamdoulillah ! Ce n'est que du bonheur, et je formule le vœu à tout musulman d'avoir la chance et le privilège de vivre ces moments de communion et de recueillements vis à vis du Seigneur des Cieux, des Terres et des Océans. Amine Ya Rabbi. Retour sur les étapes du circuit du Umrah, Édition de 2022.





Djaanfar Salim Allaoui