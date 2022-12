Et pendant ce temps, M.Azali Assoumani Boinaheri et les siens se la coulent douce ! Et font croire à une "émergence en 2030" complètement démagogique.



𝐓𝐎𝐔𝐉𝐎𝐔𝐑𝐒 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐓𝐎𝐔𝐉𝐎𝐔𝐑𝐒 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐄





Imaginez le prix du carton de MABAWA passant de 12 000 KMF à 17 500, une hausse de plus de 40%.





Pensez que du fait des conditions des citoyens et de l'offre du marché, les habitudes alimentaires du Comorien de base ont changé. On consomme du Mabawa à grande échelle et du pain. Les produits comoriens sont hors de portée, le poisson s'achète à plus de 2 000 KMF le kg.





Vous avez alors une petite idée des difficultés du Comorien de base à joindre les deux bouts. Si le cours des choses se poursuit, on peut craindre le pire.





Et pendant ce temps, Azali et les siens se la coulent douce et font croire à une "émergence en 2030" complètement démagogique.





Les regards sont tournés vers les syndicats des travailleurs et l'association des Consommateurs puisque du coté politique, il n'y a rien à en attendre.





Texte : Mohamed Idriss ©️Ukombozi