Discours du Président Azali sur l'Etat de l'Union

Discours du Président de la République sur l'Etat de l'Union — 30 décembre 2022

Reçu le vendredi 30 décembre 2022 par les parlementaires, pour présenter son message annuel sur l’état de l’Union, le Président de la République a passé en revue l’action gouvernementale de ces douze derniers mois, et a rendu compte de la gestion du pays sur différents secteurs de la vie nationale.

---

Très Honorable Président de l’Assemblée Nationale,

Honorables élus Députés de l’Union des Comores

Comoriennes et Comoriens, de l’intérieur et de la Diaspora

Honorable assistance,

J’ai aujourd’hui le grand honneur de m’adresser à vous conformément à l’article 65 de la Constitution, qui recommande au Chef de l’État, de présenter une fois par an, l’état de l’Union, devant cette auguste assemblée nationale.

Permettez-moi tout d’abord, de saisir l’occasion du nouvel an, pour vous souhaiter à toutes et à tous, mes chers compatriotes de l’intérieur et de la diaspora, une très bonne année 2023 ainsi que mes meilleurs vœux de bonne santé et de bien-être.

Je formule enfin pour notre cher pays, la Umma Islamique et l’ensemble des pays frères et amis, mes souhaits de paix, de sécurité, de stabilité, et de prospérité.

Je voudrais ensuite, en cette occasion solennelle, devant vous et devant toute la Nation, saluer, la mémoire de nos pères fondateurs, acteurs de l’indépendance de notre pays, qui ont œuvré pour l’unité nationale, combattu l’instabilité et le séparatisme, et, en particulier, ceux qui ont payé de leur vie, pour avoir corps et âmes, défendu la dignité du peuple comorien et la construction d’un pays et d’un véritable État-Nation.

Qu’Allah accorde Sa grande miséricorde et réserve une place dans Son vaste Paradis, à celles et ceux d’entre eux qui nous ont quittés, et comble celles et ceux qui sont parmi nous, de santé et de longévité.

L’œuvre qu’ils ont entamée, que nous nous efforçons de poursuivre depuis plus d’une vingtaine d’années, pour renouer avec la stabilité politique et renforcer la Démocratie et l’état de droit va de pair avec le suivi de leur action pour défendre l’intégrité territoriale des Comores, sur la base des résolutions pertinentes de l’ONU, en privilégiant le dialogue avec notre partenaire la France, afin de permettre aux comoriens des 4 iles, aux Franco-comoriens et aux générations présentes et futures, de vivre et de s’épanouir, aux Comores ou en France, dans la paix et l’harmonie.

Honorable assistance,

Ces dernières années, nous avons tout mis en œuvre, pour consolider et pérenniser la stabilité politique retrouvée dans notre pays et créer les conditions de son développement socio-économique. C’est ainsi, qu’après les Assises Nationales de 2018, qui ont abouti à des réformes constitutionnelles, nous avons tenu, en février dernier, le Dialogue Inter-comorien.

Ce rendez-vous crucial, a permis aux participants, notamment les partis politiques présents et la société civile, de se pencher sur les différentes mesures à prendre, pour rassembler davantage les Comoriennes et les Comoriens en vue de consolider l’unité nationale, la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays, y renforcer la Démocratie et pérenniser le climat d’apaisement, propice à son développement socio-économique.

A la suite de ce Dialogue national, le Gouvernement a ainsi présenté devant cette auguste assemblée, des projets de loi préconisés par ce dialogue, en vue de créer les conditions idoines, pour les prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle et l’élection des Gouverneurs de 2024 et les législatives de 2025.

C’est ainsi que 2 projets de loi organique sur l’élection du Président de l’Union et des députés ont été adoptés. Nous relevons surtout, l’adoption de la Loi portant sur le statut du Chef de l’opposition et des partis politiques. D’autres projets de loi relatifs au Code électoral, au découpage électoral ont été élaborés et soumis à cette assemblée.

Dans la dynamique de ce dialogue, je continue, comme à l’accoutumée, la politique de la main tendue, notamment envers les responsables de l’opposition.

C’est ainsi que je me suis entretenu, avec l’ancien Gouverneur de Ngazidja, Monsieur Mouigni Baraka Said Soilihi, pour échanger sur la situation politique et socio-économique du pays ou encore la nécessité de maintenir un dialogue permanent entre le Gouvernement et les différentes formations politiques. J’entends continuer ce dialogue avec tous les leaders de l’opposition qui le souhaitent.

Honorable assistance,

Sur le plan économique et financier, ces 3 dernières années ont vu évoluer le taux de croissance du PIB de 1,8% en 2019 à 3,5% en 2022. Les évolutions macroéconomiques récentes montrent ainsi qu’après la pandémie de Covid 19, le taux de croissance indique une reprise progressive de l’économie en dépit des effets pernicieux de la guerre en Ukraine. Des réformes majeures sont menées dans le secteur de l’économie afin d’améliorer l’environnement des affaires et promouvoir l’intégration régionale et la compétitivité de l’économie nationale.

Le Gouvernement met tout en œuvre, pour promouvoir la participation de notre pays à la ZLECAf et tirer profit des avantages de l'intégration régionale. A cet effet, un cadre politique approprié a été mis en place et des mesures simplifiées pour un entreprenariat productif, innovant et porteur d'emplois ont été mises en œuvre.

La loi sur la concurrence a été mise en application et la loi sur le régime du commerce extérieur est désormais opérationnelle. Enfin, 683 entreprises ont été enregistrées par l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et sont, dans une large mesure. Les réformes en cours dans le secteur des finances publiques vont significativement contribuer à accroitre le niveau du financement du PCE et en diversifier les sources.

La mise en place du Cadre National de Financement Intégré intervient à un moment où le pays vient d’élaborer son Plan de relance post Covid et d’organiser sa première réunion de suivi de la CPAD pour mobiliser des ressources additionnelles afin de remettre le pays sur l’orbite de l’Emergence à l’horizon 2030.

Nous avons engagé des actions d’envergure, pour garantir la stabilité bancaire et financière ainsi que l’épargne, notamment celui des Petits et Moyennes Entreprises, la dynamique de financement de l’économie, l’accroissement du taux de bancarisation de la population et la préservation de l’emploi.

C’est ainsi que la Société Nationale des Postes et des Services Financiers a été restructurée, en vue de séparer les activités bancaires et postales en créant 2 entités, la Banque Postale et la Poste.

Une mobilisation de financements conséquents a été faite par le Gouvernement, en vue d’atteindre les objectifs fixés. Avec la BFC, le Gouvernement a fait le choix d’ouvrir le capital de la banque à un partenaire bancaire africain, la BOA, filiale du groupe Banque Marocaine du Commerce Extérieur, avec 66% du capital et 34% pour l’État.

Concernant la dette publique de notre pays, il a été décidé, de créer un marché de titres de dettes publiques. Cette réforme fondamentale va offrir aux banques et aux particuliers un nouvel instrument de placement et à l’État une diversification des financements du développement.

Dans nos programmes avec le Fonds Monétaire International, le Gouvernement a fait le choix de mettre en place dès 2020 un programme de référence (SMP) avec le FMI qui s’aligne avec ses objectifs de développement à l’horizon 2030, en s’appuyant sur ses efforts et les résultats positifs déjà enregistrés depuis 2016. Sa réussite, permet de négocier par la suite un nouveau programme bénéficiant de financements dès le début de l’année 2023.

Notre pays qui est passé de la catégorie de Pays les Moins Avancés à celle du groupe des pays à revenus intermédiaires, a fait le choix d’engager de nouvelles réformes, soutenues par le FMI et la Banque Mondiale, pour stimuler les sources de croissance, renforcer la performance des entreprises publiques, consolider le secteur financier et améliorer la gouvernance.

Pour cela, le Gouvernement a mis en place des réformes fondamentales, pour assurer les équilibres des marges budgétaires, financer les dépenses sociales et les infrastructures renforcer la viabilité de la dette, maitriser les dépenses publiques et, à terme, accroître la résilience des Comores aux catastrophes naturelles.

Je remercie ici, tous nos partenaire et, notamment l’AFD, la BAD et la Banque mondiale pour leurs contributions respectives.

Sur le plan social, la gestion réussie de la COVID-19 a permis de faire face aux deux vagues qui ont frappé notre pays, et de maitriser la situation. Aujourd’hui, le Gouvernement déploie des efforts considérables pour accompagner la population, au quotidien, dans la crise mondiale résultant de la guerre en Ukraine.

C’est ainsi qu’un montant de 30 millions de dollars a été mobilisé auprès de la Banque Mondiale sous forme de dons pour soutenir les populations vulnérables et les aider à développer des activités créatrices de revenus. La nouvelle Loi des Opérations Financières de l’État a été promulguée et la loi anti-corruption est en cours d’examen.

Honorable assistance,

Au titre du renforcement de l’efficacité de l’Administration publique, le Gouvernement a élaboré le Projet de révision des cadres organiques et d’autres réformes administratives, notamment la fusion du Gise et le statut des fonctionnaires notamment, ainsi que le Projet de texte portant missions et organisation des ministères.

Pour ma part, j’ai promulgué la nouvelle Loi portant statut général des fonctionnaires de l’État et assainissement du fichier des fonctionnaires ainsi que la Loi portant pôle économique et financier. Cette auguste Assemblée a adopté les lois relatives à l’organisation judiciaire en Union des Comores et à l’Organisation des Cours d’Assises de sûreté de l’État.

Par ailleurs, le Gouvernement a tout mis en œuvre, pour améliorer l’environnement des affaires, installer solennellement des Chambres Nationales des Notaires et Huissiers, ainsi que le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier OHADA.

Il a également veillé à l’équipement des trois tribunaux de commerce, au renforcement des capacités des magistrats et des greffiers sur l’usage des outils OHADA, au renouvellement et à la mise en place de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.

Au titre de la sécurité, le Gouvernement a mis en place la Brigade mixte, le Statut Sécurité civile, l’Unité de gestion du Projet d’Appui à la Modernisation de l’État Civil aux Comores et les locaux de la sécurité civile ont été construits

Je tiens ici, à renouveler aux forces de l’ordre et de sécurité de notre pays, notre gratitude, pour les actions efficaces qu’elles mènent en permanence, avec loyauté, dévouement et efficacité, pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Concernant l’Aménagement du territoire, nous poursuivons la réalisation de la vision du Plan Comores Emergent qui prévoit que «les Comores soient dotés d’infrastructures à niveau qui soutiennent la transformation structurelle de l’économie et l’émergence socio-économique» d’ici 2030 et faciliter la circulation des personnes et des biens.

Au titre de l’année 2022, d’importants chantiers ont été lancés au niveau national, avec l’appui des partenaires au développement, pour répondre à cette vision. C’est ainsi qu’après la réception des voieries de Fomboni, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Mutsamudu ont été réceptionnés.

Les travaux de Réhabilitation de la route RN22 entre Mutsamudu-Sima et ses deux bretelles (Sima Bimbini et Sima – Bougweni) sur 26 km, ont démarré le 15 mai 2022 pour un délai d’exécution de 18 mois.

Les travaux de Réhabilitation de la RN2 (Mitsoudjé-Foumbouni) sur 38 km, de la RN 31 à Mohéli entre Wanani et Nioumachioi sur 17 km ont également démarré et des travaux de terrassement et d’assainissement sont en cours. 80% des travaux de réhabilitation de la route Ntsaweni-Oussidjou ont été exécutés. Enfin, la Construction du port de Mohéli est programmée avec 85 millions de dollars déjà mobilisés pour financer les travaux.

Dans le Secteur de l’eau, le Code de l’Eau a été révisé et vulgarisé, tandis que le forage a déjà été réalisé complètement et 6 autres ont été lancés pour la production d’eau potable au bénéfice de près de 90 localités en Grande Comore, abritant 238,000 personnes.

Les travaux d’adduction d’eau potable à Anjouan dans les 4 zones d’intervention du projet, couvrant 110.773 habitants, ont également démarré et le taux de réalisation des travaux est estimé à 62%. Ont également démarré, les travaux d’alimentation en eau potable des localités de Fomboni-Djoiezi.

Dans le secteur de l’Energie, nous pouvons noter :

L’actualisation du Code de l'électricité avec prise en compte du cadre règlementaire,

avec prise en compte du cadre règlementaire, La mise en application du Code réseau,

L’inauguration de la centrale solaire de Foumbouni,

La synchronisation de la centrale Abu Dhabi et de l’ancienne centrale de Trénani.

et de l’ancienne centrale de Trénani. la construction d’une centrale photovoltaïque à Mitsamiouli a été lancé.

Au niveau de l’Education nationale, nous avons enregistré la Révision de la règlementation de l'enseignement privé, la mise en œuvre du dispositif d'insertion professionnelle, la réhabilitation des établissements d’enseignement général et de formations techniques et professionnelles.

Dans le Secteur de la santé et de la protection sociale le Gouvernement a mené des actions pour mobiliser les ressources auprès des partenaires en faveur du PCE, notamment pour financer intégralement le Centre Hospitalier Universitaire El-Maarouf afin de permettre au pays d’avoir un hôpital de référence disposant d’un meilleur plateau technique.

Parallèlement, un Programme de mise aux normes des hôpitaux régionaux a été mis en œuvre, avec comme objectif d’améliorer l’accessibilité des soins de qualité dans les hôpitaux régionaux, par la réhabilitation des Infrastructures et des équipements.

Nous avons également enregistré :

L’Elaboration du Cadre organique du Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre de 2022-2026 ;

de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre de 2022-2026 ; L’Inauguration du pôle mère-enfant du CHRI de Fomboni ;

Quant au Centre d’imagerie médicale moderne du CHU El-Maarouf, il sera inauguré incessamment, Insha-Allah.

Par ailleurs, l’installation des unités de production d’oxygène est déjà fonctionnelle et dans le même temps, d’autres unités sont en cours d’installation au CHRI de Fomboni, au HACC de Bambao-Mtsanga et au CHRI de Sambakouni.

Dans le Secteur agricole, 140 Micro, Petites et Moyennes Entreprises et Coopératives pour les jeunes entrepreneurs du secteur agricole ont été créés à travers la 2ème cohorte du Concours de Plans d’Affaires.

La Réhabilitation et l’opérationnalisation de 7 CRDE est en cours, pour la gestion des eaux, avec l’installation des parcelles de démonstration et de multiplication et la mise en place des pépinières. Un processus de désenclavements des zones rurales est en cours avec la construction de 49km de pistes rurales tandis que la construction de 217 micro-bassins, 4 réservoirs et 132 abreuvoirs, en soutien à l’agriculture pendant la période de sècheresse sont en cours de réalisation.

Au niveau des Transports

Une Convention entre l’ANAM, l’Ecole Nationale de Pêche, la Marine Marchande (ENPMM) et l’Ecole d’Apprentissage Maritime (EAM) de Mayotte a été relancée en faveur de l'École de Mirontsy. La convention sur la Recherche et le Sauvetage Maritime (SAR) a été ratifiée, l’extension de la zone départ de l'aérogare internationale de Moroni-prince Said Ibrahim a été réalisée et les pistes de Bandar-es-Salam, de Moroni Prince Said Ibrahim et de Ouani ont été réparées.

Le Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile est disponible et le Programme National de Facilitation du Transport Aérien a été élaboré.

Dans le secteur du tourisme :

Le Code du tourisme de l’Union des Comores a été élaboré et promulgué.

a été élaboré et promulgué. Les travaux sur le site du Galawa avancent et d’autres vont incessamment démarrer dans toutes les iles.

Dans le secteur Jeunesse et de l’Emploi, nous notons :

Le Renforcement des institutions du dialogue social, de tripartisme, d’amélioration de la productivité et de l’administration du travail.

de tripartisme, d’amélioration de la productivité et de l’administration du travail. La Participation, avec brio, de l’Equipe des Cœlacanthes à la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2021-2022 au Cameroun.

de l’Equipe des Cœlacanthes à la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2021-2022 au Cameroun. La participation aux Jeux des Jeunes de l’Océan Indien – en Ile Maurice ce mois de Décembre 2022.

– en Ile Maurice ce mois de Décembre 2022. L’Organisation de la 5 ème Edition du Festival d’Arts Contemporains des Comores (FACC) en novembre 2022

de la 5 Edition du Festival d’Arts Contemporains des Comores (FACC) en novembre 2022 La Mise en place du Fonds pour la promotion de l’emploi jeune et surtout pour l’entreprenariat.

du Fonds pour la promotion de l’emploi jeune et surtout pour l’entreprenariat. La Promulgation du Décret Portant Organisation, Fonctionnement et Modalités de Gestion du Fonds National pour l’Initiative un Jeune-un Emploi en Mai 2022.

Nous envisageons enfin, d’accueillir Insha-Allah, les jeux de la COI en 2027

Concernant le Changement climatique, notre pays a acquis et installé 6 stations agrométéorologiques, 20 stations climatologiques et 30 stations piézométriques pour le suivi des ressources en eau souterraines dans les zones ciblées des trois îles.

Honorable assistance,

Comme nous le savons tous, l’élan pris avec la Conférence des Partenaires au Développement des Comores en 2019, a été freiné par la crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19, qui a grippé la mobilisation des 4 milliards d’euros de promesses de financement destinés à la mise en œuvre du PCE.

C’est pourquoi, 3 ans après, j’ai pris l’initiative de nous retrouver avec nos principaux partenaires au développement, pour réaliser conjointement le bilan de la mise en œuvre de ce Plan et du Plan de relance post-Covid 19 couvrant la période 2022-2026.

C’est ainsi, que s’est tenue, la première Réunion de Haut-niveau pour le Suivi de la CPAD, le 3 décembre dernier dans ce prestigieux Palais du peuple.

Cette réunion cruciale, que j’ai présidé moi-même, nous a permis de rencontrer les principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux du pays, ainsi que les membres du secteur privé, local comme international pour reprioriser notre action pour la relance socio-économique du pays et la résilience face aux chocs exogènes.

Des propositions concrètes ont été faites à cette occasion, sous forme de financement ou de mémorandum d’entente, pour soutenir la mise en œuvre du Plan Comores Emergentes et la mobilisation des ressources dans un contexte post-COVID. Cette promesse de soutien multiforme au PCE s’est illustrée par un engagement en faveur de ressources additionnelles d’un montant de 1,4 milliards Euros.

Très Honorable Président de l’Assemblée Nationale,

Honorables élus Députés de l’Union des Comores

Honorable assistance

La diplomatie de notre pays, est entrain de franchir de nouveaux paliers. En effet, ces deniers mois, mes divers déplacements, entretiens, échanges et rencontres avec les dirigeants des pays frères et amis, et des organisations internationales partenaires des Comores ont apporté de nombreux fruits, en faveur du pays.

C’est ainsi, qu’en marge du Sommet Sino-arabe de Riyad, je me suis entretenu avec Son Excellence Monsieur XI Jinping, Président la République Populaire de Chine et que j’ai obtenu son soutien entier au Plan Comores Emergentes.

J’ai également saisi l’opportunité de ce Sommet, pour m’entretenir avec mon Frère, Son Altesse Mohammed Ben Salman, Prince Héritier et Premier Ministre du Royaume d’Arabie Saoudite qui m’a renouvelé sa volonté d’œuvrer de concert avec nous pour consolider davantage les relations privilégiées qui existent son pays frère et l’Union des Comores et accompagner le Plan Comores Emergentes.

Avec le Royaume frère du Maroc, le Sommet USA-Afrique a été l’occasion pour moi, d’échanger avec le Premier Ministre AZIZ AKHANNOUCH, sur la coopération bilatérale Maroc-Comores, notamment sur les potentialités marocaines à investir en Union des Comores dans le cadre du PCE.

Mes échanges permanents avec Son Altesse SHEIKH MOHAMED BEN ZAYED AL NAHYAN, Président des Emirats Arabes Unis, ont permis de renforcer le partenariat privilégié avec les Emirats Arabes Unis, et consolider nos liens de fraternité, d’amitié et de coopération avec ce pays frère.

Avec le Premier Ministre du Japon, j’ai pu, en marge des funérailles d'État de l'ancien Premier Ministre Shinzo ABE, discuter de questions internationales mais aussi et surtout des projets à développer dans le cadre de la TICAD 8 et de l’élargissement des relations bilatérales et notamment dans les domaines de la pêche, de la sécurité maritime, de la modernisation des ports, des énergies renouvelables, ou encore de l’enseignement et de la formation professionnelle.

Avec les États-Unis d’Amérique, j’ai mis à profit ma visite dans ce pays ami, à l’occasion du Sommet USA-Afrique pour m’entretenir avec les autorités américaines qui ont apprécié les efforts faits par notre pays ces dernières années.

Elles ont dans ce sens, exprimé leur disponibilité à contribuer au renforcement de nos relations bilatérales, en particulier dans les domaines socio-économique, politique et militaire, renforcer les capacités dans différents domaines, et contribuer à consolider l'état de droit, notamment à travers davantage d'engagements en faveur de la démocratie.

Avec le Sénégal, nous avons, à l’occasion de la visite d’État de mon Frère le Président Macky SALL à Moroni, identifié toutes les opportunités qui nous permettront de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays.

Toujours dans le domaine de la diplomatie, nous avons obtenu, entre autres :

La Tenue de la 4 ème session du dialogue politique entre l’Union Européenne et l’Union des Comores.

session du dialogue politique entre l’Union Européenne et l’Union des Comores. L’Ouverture d’une Ambassade du Royaume du Maroc aux Comores.

Un Accord de coopération entre l’organisation arabe du Tourisme et le Gouvernement de l’Union des Comores.

Avec la dynamique que nous avons lancée, pour que notre pays accède à la présidence de l’Union Africaine, nous avons pu apprécier, la portée de la fraternité et de l’amitié qui nous lient avec les pays frères et voisins.

Je tiens ainsi à saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude envers le Kenya et plus particulièrement à Son Excellence, notre frère le Président William Ruto, qui a eu l’élégance et la bienveillance de retirer la candidature de son pays, à la Présidence de l’Union Africaine.

La noblesse de cette décision cruciale, conforme à la grandeur de la nation kenyane et de la sagesse profonde de ses dirigeants, permettra aux Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine, de trancher sur la question de la présidence de notre organisation continentale.

Nous avons donc bon espoir de voir notre pays présider l’Union Africaine, dès le prochain Sommet Ordinaire d’Addis-Abeba, Insha-Allah.

C’est sur cette belle perspective, Très Honorable Président de l’Assemblée Nationale, Honorables élus Députés de l’Union des Comores, Honorable assistance, que je clos mon discours sur l’État de l’Union.

Vive la République et Vive l’Union des Comores !

Je vous remercie de votre aimable attention.

©️Beit-salam