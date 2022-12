"Plan Comores Émergent" : L'agence ACEI apporte son expertise et son savoir-faire ! ACEI : Une organisation non gouvernementale qui œuvre au rayonneme



Alors que le « Plan Comores Émergent » symbolise aujourd’hui une nouvelle ambition de développement pour le pays, l’agence ACEI apporte son expertise et son savoir-faire dans la mise en œuvre de ce dispositif, via, notamment, la formation de nombreuses personnes issues de la diaspora.





Dirigée par l’entrepreneur Raheem Attoumane, lui-même fondateur de l’entreprise à succès Les MajordHome, l’Agence de Coopération Économique Internationale (ACEI) est une organisation non gouvernementale qui œuvre au quotidien pour le développement et le rayonnement de la société comorienne.





À travers la mise en place du « Plan Comores Émergent », l’ACEI apporte son expertise et fait appel à la diaspora, afin de mobiliser des ressources techniques et financières, dans l’accomplissement de ce dispositif s’étalant sur la période 2020-2030.





Coopération académique, culture, art, diplomatie, ou encore enjeux humanitaires : différents programmes à thème sont aujourd’hui mis en place par l’Agence dont le PAFED : un programme d’appui à la formation entrepreneuriale de la diaspora.

PAFED : une formation en investissement auprès de la diaspora





Alors que la diaspora comorienne représente à ce jour plus de la moitié de la population du pays — 800 000 résidants pour 400 000 ressortissants qui génèrent à eux seuls un tiers du PIB —, la formation aux enjeux économiques et financiers devient une nécessité stratégique pour l’économie et le développement de ce territoire.





Pour former ces personnes, l’Agence Africaine de Coopération propose des sessions étalées sur dix jours, où chaque participant peut étudier différentes notions clés autour de l’investissement, et des questions liées aux réglementations et à la fiscalité.

« Lors de chaque session, l’objectif est de permettre aux trente personnes en formation de connaître les informations principales pour savoir où et comment investir. Dix porteurs de projets seront ensuite redirigés vers des secteurs clés, dix autres entrepreneurs aguerris pourront ouvrir des filiales aux Comores en créant, si besoin, des partenariats avec des entreprises locales ; et enfin, les dix dernières personnes “primo-entrepreneurs” pourront quant à elle investir en toute confiance dans des entreprises comoriennes que nous avons sélectionnées au préalable », conclut le Directeur Général, Raheem Attoumane.





Travaillant actuellement sous le statut d’organisation internationale non gouvernementale, l’Agence Africaine de Coopération souhaite à présent pouvoir obtenir le statut d’organisation intergouvernementale, afin de continuer à mener son activité auprès du plus grand nombre, en faisant rayonner les intérêts et toutes les richesses de la société comorienne.





