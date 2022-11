Le Peuple Américain soutient la sécurité et la souveraineté des Comores

La technologie des drones a un énorme potentiel pour améliorer la sécurité maritime des Comores, sauver des vies lors des missions de recherche et de sauvetage, empêcher la pêche illégale et réduire le trafic de personnes et de stupéfiants. La technologie des drones a un énorme potentiel pour améliorer la sécurité maritime des Comores, sauver des vies lors des missions de recherche et de sauvetage, empêcher la pêche illégale et réduire le trafic de personnes et de stupéfiants.





L'Ambassadrice américaine Claire A. Pierangelo et le Brigadier Général Peter Bailey (AFRICOM) ont participé à une cérémonie de remise de trois drones de surveillance maritime TEAL aux garde-côtes comoriens le 8 novembre.





Le Ministre de la Défense Youssouf Mohamed Ali et le Commandant des Garde-côtes des Comores Moudjib Adain ont présidé la cérémonie. Le Brigadier Général Bailey a également annoncé une augmentation de cinquante pour cent du financement du gouvernement américain pour soutenir l’International Military Education and Training (IMET) pour les membres de l'armée et de la garde-côte des Comores.





Les drones ont été donnés par Spirit of America, une organisation non gouvernementale américaine financée par des fonds privés qui travaille aux côtés des diplomates et du personnel militaire pour les aider à sauver et à améliorer des vies dans le monde entier ainsi qu’à renforcer les relations avec les amis, les partenaires et les alliés. L'organisation fournit une assistance humanitaire et économique, comme le don de ces drones aux Comores, pour démontrer l'esprit d'amitié américain.





Spirit of America a également formé les garde-côtes comoriens au fonctionnement, à l'entretien et au déploiement stratégique de ces drones lors d'une formation sur place qui s'est terminée le 11 novembre. Les garde-côtes vont maintenant commencer à expérimenter l'utilisation des drones pour améliorer la connaissance du domaine maritime et les missions de recherche et de sauvetage, ce qui leur permettra d'exercer plus efficacement leur souveraineté sur la zone économique exclusive (ZEE) des Comores.





Cette initiative publique-privée réunit les gouvernements des États-Unis et des Comores avec la générosité du Peuple Américain et représente une étape importante dans le renforcement des capacités de l'armée comorienne.