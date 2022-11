Inauguration du bâtiment de la Direction Régionale de la sécurité civile à Anjouan

Monsieur le Président de l’Union des Comores

Madame la Première Dame

Monsieur le Président de l’Assemblée de l’Union des Comores

Madame et Messieurs les Membres du Gouvernement

Mesdames et Messieurs les Honorables Députés

Madame et Messieurs les Gouverneurs

Monsieur le Représentant Résident du PNUD

Mesdames et Messieurs les Maires et les Préfets

Monsieur le Coordinateur de l’action gouvernementale

Mesdames et Messieurs les personnels de la Sécurité Civile

Honorable Assistance





Je voudrais, tout d’abord, vivement exprimer ma gratitude à l’endroit de Monsieur le Président de l’Union pour avoir bien voulu, par sa haute présence, souligner l’importance de cette Cérémonie d’Inauguration du Bâtiment de la Direction Régionale de la Sécurité Civile à Anjouan. Je remercie également et bien volontiers Madame la Première Dame pour son élégante et bienveillante présence.





Ce beau et nouveau Bâtiment est emblématique. Il s’inscrit dans une démarche cohérente et volontariste des pouvoirs publics afin d’opérer une projection des services publics essentiels, développer un maillage territorial de la sécurité civile au plus près des populations, et ceci sur l’ensemble du territoire national.





En effet, des phénomènes comme les conséquences du dérèglement climatiques, les évolutions sociales, les nouvelles exigences des citoyens exigent des réponses concrètes et adaptées, singulièrement en matière de protection et de sécurité civile au sens large. Le cyclone Kenneth comme la crise du COVID ont montré la nécessité vitale de disposer d’un organisme de sécurité civile structuré et efficace.





Monsieur le Président, Honorable Assistance





Cela constitue un insigne honneur pour moi-même que d’être à la tête du département ministériel qui exerce la tutelle sur la sécurité civile, et ainsi de pouvoir impulser ses progrès et aussi son déploiement au niveau de toutes nos îles. Madame et Messieurs les Gouverneurs des Iles. Après Anjouan, la Grande-Comores et Mohéli bénéficieront, à terme, d’une installation similaire.





Monsieur le Président,





Vous vous êtes toujours montré soucieux et engagé dans ces domaines. Sous votre houlette, nous avons obtenu l’adoption de la loi N°21-27/AU du 28 décembre 2021 portant Statut des Personnels de la Sécurité Civile, la revalorisation des salaires, l’amélioration substantielle des conditions de travail de nos pompiers.





Je voudrais saluer, avec un grand respect, d’abord sous l’acronyme COSEP et ensuite maintenant sous celui de DGSC, comment la Direction Générale de la Sécurité Civile a déjà accompli un parcours remarquable en un temps relativement si court.





Je rends particulièrement hommage au Directeur Général de la DGSC, le lieutenant- colonel TACHFINE pour son professionnalisme, son engagement sans faille et sa passion à innover dans la manière de penser et gérer la sécurité civile.





Je saisis cette occasion pour également souhaiter la bienvenue au nouveau Représentant Résident du PNUD, Monsieur SONEJI. Le Programme des Nations Unies pour le Développement a su faire montre d’engagement et d’un soutien jamais démentis en la matière. Nous avons pu construire un partenariat exigeant et constructif avec FENELLA FROST, une personnalité d’exception qui fait honneur à votre organisation.





Monsieur le Président, Honorable Assistance





La Prévention des risques, la gestion des catastrophes de tous types et les réponses opérationnelles adaptées, le secours aux personnes, la préservation des biens mis en péril, la protection de l’environnement, telles sont les missions essentielles que la Direction Générale de la Sécurité Civile assument avec de plus en plus de professionnalisme et d’efficacité. A cet égard, il convient d’accentuer l’importance attachée à la formation des personnels, élément fondamental de la culture d’organisation que le Ministère veut disséminer, notamment au sein de toutes les ressources humaines de la DGSC.





Bien évidemment, tout cela demande des moyens mais cela contribue grandement à l’amélioration de l’économie.





Monsieur le Président, Honorable Assistance





Ce Bâtiment est le magnifique symbole de notre Etat, de notre Union des Comores pleinement mobilisés pour asseoir les bases d’un développement partagé et véritablement national dans toutes ses dimensions. Dans ce cadre, une sécurité civile bien implantée géographiquement et bien coordonnée en est un vecteur indiscutable et indispensable.





Enfin, je voudrais rappeler que ces locaux nouveaux vont abriter l’échelon régional de commandement de femmes et d’hommes qui ont choisi, à leurs risques et périls, le service de la collectivité avec courage, abnégation et dévouement. Membres du corps et personnels de la Direction Générale de la Sécurité Civile, vous méritez l’estime, le respect et la reconnaissance de toute la nation.





VIVE LA COOPERATION ENTRE L’UNION DES COMORES

ET LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES

VIVE LA COOPERATION INTERNATIONALE

VIVE L’UNION DES COMORES





Ministère de l'Intérieur