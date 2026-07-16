Transport aérien : Les perspectives d'un vol Moroni -Tananarive - Marseille en discussion

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0 0 16 juillet 2026 2026-07-16T18:46:00+02:00 Modifier ce post

Transport aérien : Les perspectives d'un vol Moroni -Tananarive - Marseille en discussion. Les deux parties ont confirmé la reprise des liaisons aéri

Transport aérien : Les perspectives d'un vol Moroni -Tananarive - Marseille en discussion

L'Ambassadeur de l'Union des Comores auprès de la République de Madagascar et aux Seychelles Son Excellence Monsieur Caabi Elyachroutu Mohamed s'est entretenu aujourd'hui avec le Directeur Général de Madagascar Airlines Monsieur RABARILALA Rado, sur le renforcement de la coopération aérienne entre les deux pays.

Les deux parties ont confirmé la reprise des liaisons aériennes directes à compter du 30 juillet 2026 (vol inaugural ) avec deux vols hebdomadaires opérés chaque jeudi et dimanche.

Les perspectives d'un vol Moroni -Tana-Marseille ont été en discussion.

Les deux responsables se sont félicités de ces avancées, qui témoignent de l'excellence des relations entre l'Union des Comores et la République de Madagascar et de leur volonté commune de faciliter la mobilité.

M.H Ambassade des Comores à Madagascar

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