La Direction Générale de la Sécurité Civile a reçu une équipe technique de l’Armée américaine !

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0 0 02 juillet 2026 2026-07-02T11:52:00+02:00 Modifier ce post

Dans le cadre du renforcement de la coopération internationale en matière de gestion des catastrophes et de protection des populations, la D...


Dans le cadre du renforcement de la coopération internationale en matière de gestion des catastrophes et de protection des populations, la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC) de l’Union des Comores a reçu une équipe technique de l’Armée américaine pour une mission d’évaluation des besoins en appui logistique.

Cette visite technique s’inscrit dans une dynamique de partenariat visant à renforcer les capacités opérationnelles de la Sécurité civile face aux risques naturels, aux urgences sanitaires et aux catastrophes majeures. Les échanges ont porté sur les capacités actuelles de la DGSC, les défis logistiques rencontrés lors des interventions ainsi que les perspectives d’accompagnement dans les domaines du transport, des communications, des équipements de secours, de la gestion des stocks d’urgence et de la formation.

Au cours de cette mission, la délégation a effectué une visite des infrastructures, des centres opérationnels et des principaux moyens d’intervention de la Sécurité civile afin d’apprécier les besoins prioritaires et d’identifier les axes de coopération les plus pertinents.

Direction Générale de la Sécurité Civile

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