Abdallah Rafick Soilihi, la science au service de la sécurité. Son parcours académique est à l'image de cette ouverture. Diplômé en droit et sciences.

Abdallah Rafick Soilihi, la science au service de la sécurité





Par Ahmed Ali Amir







En organisant ce mois-ci la Semaine scientifique de la Sécurité civile et des Services de santé militaire, le colonel Abdallah Rafick Soilihi poursuit une conviction qui guide son parcours depuis plus de trente ans : les défis sécuritaires contemporains ne peuvent être relevés que par la connaissance, l'anticipation et la coopération. Cette rencontre a pour ambition de créer un cadre d'échanges scientifiques, techniques et opérationnels entre les différents acteurs de la prévention, de la préparation et de la gestion des urgences, afin de « renforcer la résilience nationale face aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires et aux situations d'urgence. » En organisant ce mois-ci la Semaine scientifique de la Sécurité civile et des Services de santé militaire, le colonel Abdallah Rafick Soilihi poursuit une conviction qui guide son parcours depuis plus de trente ans : les défis sécuritaires contemporains ne peuvent être relevés que par la connaissance, l'anticipation et la coopération. Cette rencontre a pour ambition de créer un cadre d'échanges scientifiques, techniques et opérationnels entre les différents acteurs de la prévention, de la préparation et de la gestion des urgences, afin de « renforcer la résilience nationale face aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires et aux situations d'urgence. »





Cette initiative illustre la vision d'un officier qui a toujours placé la réflexion stratégique au cœur de l'action. Juriste de formation, militaire de carrière et expert reconnu en sécurité, défense et renseignement, Abdallah Rafick Soilihi appartient à cette génération de cadres qui ont largement contribué à la professionnalisation des forces de défense et de sécurité des Comores, tout en inscrivant leur action dans une dynamique régionale et internationale.





Son parcours académique est à l'image de cette ouverture. Diplômé en droit et sciences criminelles de l'Université Paris XI et titulaire d'un master en géopolitique et défense de l'Université Mohammed V de Rabat, il complète sa formation par de nombreuses spécialisations de haut niveau en négociation de crise, lutte contre le terrorisme, renseignement, sécurité maritime, maintien de la paix, désarmement et planification stratégique, au Maroc, en France, au Canada, en Chine, au Sénégal, au Kenya et aux États-Unis.





Au fil de plus de trois décennies de carrière, il exerce les plus hautes responsabilités au sein des institutions sécuritaires comoriennes : commandant du Groupe de sécurité présidentielle, chef du Bureau du renseignement et de la sécurité militaire, commandant de la Gendarmerie nationale, directeur national de la Documentation et de la Protection de l'État, avant d'occuper des fonctions de conseiller stratégique auprès du ministre des Affaires étrangères.





Son expertise est également reconnue au-delà des frontières nationales. À Nairobi, au sein de la Force africaine en attente de l'Afrique de l'Est, il contribue à la doctrine, à la formation et à la planification des opérations de soutien à la paix. Il dirige les experts militaires de l'Union africaine au Burundi, intervient comme inspecteur de la sûreté de l'aviation civile internationale pour l'OACI, instructeur à l'École de maintien de la paix du Mali et facilitateur auprès des réseaux africains de renseignement et de sécurité.





Chercheur et auteur, Abdallah Rafick Soilihi a consacré plusieurs publications aux mécanismes africains de maintien de la paix, aux relations entre armée et démocratie, aux enjeux géopolitiques internationaux ainsi qu'aux défis du terrorisme et de la sécurité dans l'océan Indien. Cette production intellectuelle témoigne d'une volonté constante de nourrir l'action publique par la recherche et l'analyse.





Mais réduire Abdallah Rafick Soilihi à ses seuls titres et fonctions serait incomplet. Ceux qui le connaissent de près apprécient avant tout ses qualités humaines. J'ai la chance de l'avoir comme beau-frère et, depuis toujours, je suis témoin de ces petites attentions quotidiennes qui entretiennent les liens de l'amitié et de la famille. Malgré des responsabilités exigeantes, il sait rester disponible, attentif et profondément attaché aux siens.





Homme de proximité, il n'hésite pas à parcourir les îles pour répondre à l'appel d'un ami, soutenir une famille, partager un moment de joie ou témoigner sa solidarité dans l'épreuve. On le retrouve aussi bien lors des célébrations familiales que dans les grands rassemblements religieux. Vêtu de ses habits traditionnels, il sillonne régulièrement l'archipel pour participer aux madjliss, aux maoulid et aux autres rendez-vous qui rythment la vie sociale et spirituelle des Comores. Cette fidélité aux traditions révèle un homme resté profondément enraciné dans sa culture et son terroir.





Les nombreuses décorations qui lui ont été décernées, parmi lesquelles les distinctions de Chevalier puis d'Officier de l'Étoile Royale de la Grande Comore, viennent saluer un engagement exemplaire au service de la Nation.





À travers l'organisation de cette première Semaine scientifique de la Sécurité civile et des Services de santé militaire, Abdallah Rafick Soilihi confirme une nouvelle fois sa vision : faire dialoguer les savoirs, rapprocher les institutions et préparer les femmes et les hommes chargés de protéger la population aux défis d'un monde où les crises sont de plus en plus complexes. À la fois officier, stratège, intellectuel et homme de tradition, il incarne une conception du service public où l'excellence professionnelle se conjugue avec la fidélité aux valeurs familiales, à la culture et à la communauté.





3 A