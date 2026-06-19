Moroni, Mangani : le président Azali a reçu un accueil chaleureux lors d’un bain de foule

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 19 juin 2026 2026-06-19T20:01:00+02:00 Modifier ce post

Moroni, Mangani : le président Azali a reçu un accueil chaleureux lors d’un bain de foule marqué aussi par la présence de nombreux enfants venus l’acc

Moroni, Mangani : le président Azali a reçu un accueil chaleureux lors d’un bain de foule

Son Excellence le Président AZALI Assoumani a dirigé la prière du vendredi à la mosquée de Mangani, aux côtés des fidèles du quartier et des environs.

Un moment de partage qui rappelle l’importance de la foi, de l’humilité et des valeurs qui rassemblent notre société.

À travers sa présence, le Chef de l’État réaffirme son attachement aux citoyens et aux principes de respect, de solidarité et d’unité qui sont le fondement de notre vivre-ensemble.

Après la prière, le Président de la République a également reçu un accueil chaleureux lors d’un bain de foule, marqué aussi par la présence de nombreux enfants venus l’accueillir devant la mosquée. Beit-salam

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières