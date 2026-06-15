Anjouan : Deux corps sans vie retrouvés sur la plage de Moya

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0 0 15 juin 2026 2026-06-15T09:56:00+02:00 Modifier ce post

Anjouan : Deux corps sans vie retrouvés sur la plage de Moya. Les circonstances exactes de ce drame restent encore à déterminer par les autorités comp

Drame à la plage de Moya : les deux corps retrouvés sans vie


Anjouan : Deux corps sans vie retrouvés sur la plage de Moya

Le drame survenu à la plage de Moya, ce dimanche 14 juin 2026, a plongé toute l'île dans la tristesse. Après la découverte du corps sans vie d'Abdou Salami Soilihi, âgé de 27 ans et agent à la Direction des Impôts de Ndzuani, les équipes de recherche ont poursuivi leurs opérations tout au long de la nuit.

La jeune femme portée disparue a malheureusement été retrouvée sans vie à son tour, confirmant ainsi le décès des deux jeunes originaires de Mutsamudu.

Les circonstances exactes de ce drame restent encore à déterminer par les autorités compétentes. En cette douloureuse épreuve, nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées, à leurs proches, amis et collègues.

Qu'Allah leur accorde Sa miséricorde, pardonne leurs péchés et les accueille dans Son vaste Paradis.

Nadhuifou Houmadi, Ndzuani infos

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