Une fillette renversée par un motard à Mutsamudu

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0 0 12 mai 2026 2026-05-12T19:54:00+02:00 Modifier ce post

Une fillette renversée par un motard à Mutsamudu. Quant au conducteur, il a vu son scooter confisqué par la police municipale et enfermée dans la cour

UNE FILLETTE AUX URGENCES APRÈS AVOIR ÉTÉ RENVERSÉE PAR UN MOTARD À MUTSAMUDU


Une fillette renversée par un motard à Mutsamudu

Ce mardi soir vers 19 h, alors qu'elle tentait de traverser la route à Missiri Mutsamudu, une fillette d'une dizaine d'années est happée par une moto qui roulait à vive allure, selon un témoin sur place. 

Malgré les cris d'alerte des riverains présents, la moto a entraîné sur plusieurs mètres la petite. Grièvement blessée, elle est transférée au Centre Hospitalier de Référence Insulaire (CHRI) de Hombo, a t'-on appris.

Quant au conducteur, il a vu son scooter confisqué par la police municipale et enfermée dans la cour de la Mairie, en attendant l'intervention des gendarmes.

Force est de constater qu'en cette période de grève du transport en commun où le flux de véhicules a diminué, des automobilistes sont en excès de vitesse. Une pratique qui menace la sécurité des piétons.

Dhoulkarnaine Youssouf

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