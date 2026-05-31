Appel humanitaire en faveur de l'ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Aux Comores, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 6 ju

Paris le 31 mai 2026





LETTRE OUVERTE À LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ACCRÉDITÉE AUX COMORES





Objet : Appel humanitaire en faveur de l'ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi







Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs de mission diplomatique et les Représentants des organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs de mission diplomatique et les Représentants des organisations internationales,





La défense de la vie humaine, le respect de la dignité de la personne et la protection des droits fondamentaux constituent des principes universels auxquels les nations démocratiques ont toujours affirmé leur attachement. Ces valeurs, qui transcendent les frontières, les idéologies et les divergences politiques, ont guidé l'action de la communauté internationale chaque fois que des populations ou des individus se sont trouvés confrontés à la souffrance, à l'injustice ou à des atteintes graves à leurs droits les plus essentiels.





Aux Comores, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 6 juillet 1975, notre jeune nation a traversé de nombreuses crises politiques et institutionnelles. Durant ces périodes difficiles, la communauté internationale n'a jamais cessé d'apporter son soutien, son accompagnement et sa solidarité au peuple comorien. À travers les missions de médiation, les appuis institutionnels, les interventions diplomatiques et les multiples formes de coopération, elle a contribué à préserver la stabilité de notre pays et à accompagner son développement. Pour cette présence constante à nos côtés, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance et notre sincère gratitude.





C'est dans cet esprit de confiance et de respect mutuel que nous nous adressons aujourd'hui à vous afin d'attirer votre attention sur une situation que nous considérons comme particulièrement préoccupante sur le plan humain : celle de l'ancien Président de l'Union des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi.





Privé de liberté depuis 2018, l'ancien Chef de l'État se trouve aujourd'hui dans une situation sanitaire qui suscite les plus vives inquiétudes. Après de longues années de détention et de privation de liberté, son état de santé se serait considérablement dégradé. Les informations rapportées par ses proches, ses avocats et ses soutiens laissent craindre une détérioration préoccupante nécessitant une prise en charge médicale spécialisée dans les meilleurs délais.





Au-delà de toute considération politique, il convient de rappeler qu'il s'agit avant tout d'un être humain. Un époux, un père, un grand-père, un frère et un citoyen dont la santé mérite l'attention et la protection auxquelles toute personne a droit. Les principes humanitaires universels, consacrés par les conventions internationales et les valeurs fondamentales défendues par la





communauté des nations, imposent que toute personne souffrante puisse bénéficier des soins appropriés dans des conditions conformes à sa dignité.





Aujourd'hui, face à l'urgence apparente de la situation, nous estimons qu'une évaluation médicale indépendante et approfondie s'impose. Si celle-ci venait à confirmer la gravité de son état, il serait alors indispensable qu'il puisse bénéficier, sans délai, d'une évacuation sanitaire vers un établissement médical disposant des compétences et des équipements nécessaires à sa prise en charge.





Notre démarche ne procède ni d'une logique de confrontation ni d'une volonté d'interférence dans les affaires souveraines de l'État comorien. Elle s'inscrit exclusivement dans le cadre des principes humanitaires qui fondent l'action de la communauté internationale lorsque la santé ou la vie d'un être humain semble menacée.





L'histoire enseigne que les plus grandes nations et les plus grandes institutions se distinguent non seulement par leur puissance ou leur influence, mais également par leur capacité à agir lorsque l'impératif humanitaire l'exige. Lorsqu'une vie humaine est en danger, le silence ou l'inaction peuvent être lourds de conséquences. C'est pourquoi nous faisons appel à votre sens des responsabilités, à votre engagement en faveur de la dignité humaine et à votre attachement aux valeurs universelles que vous représentez.





Nous nourrissons l'espoir que votre autorité morale, votre influence diplomatique et votre engagement constant en faveur des droits fondamentaux permettront d'encourager les initiatives susceptibles de garantir à l'ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi l'accès aux soins que requiert son état de santé.





La vie humaine ne devrait jamais être subordonnée aux considérations politiques. Elle demeure la valeur suprême dont la préservation constitue un devoir partagé par tous.





Dans l'espoir que cet appel humanitaire retiendra toute votre attention et suscitera les initiatives que commande l'urgence de la situation, nous vous prions d'agréer, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les Représentants des organisations internationales, l'expression de notre très haute considération.





Kamal Abdallah

Président du Comité international de Soutien du prisonnier AHMED ABDALLAH MOHAMED SAMBI