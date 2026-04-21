Jeux des Îles 2027 : Les 7 délégations de l’océan Indien confirment la tenue de l’événement aux Comores

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0 0 21 avril 2026 2026-04-21T09:02:00+02:00 Modifier ce post

Jeux des Îles 2027 : Les 7 délégations de l’océan Indien confirment la tenue de l’événement aux Comores. «Les travaux sur les différents chantiers des

Jeux des Îles 2027 : Les 7 délégations de l’océan Indien confirment la tenue de l’événement aux Comores


Jeux des Îles 2027 : Les 7 délégations de l’océan Indien confirment la tenue de l’événement aux Comores

Moroni, 20 avril 2026 Au lendemain de la réunion du Comité International des Jeux des Îles (CIJ) tenue les 18 et 19 avril, les sept délégations de l’océan Indien présentes à Moroni ont tenu ce lundi un point de presse conjoint pour réaffirmer la tenue des Jeux des Îles de l’océan Indien en août 2027 en Union des Comores.

Face à la presse, les présidents du CIJ et du Comité d’Organisation des Jeux des Îles 2027 (COJI) se sont voulus rassurants : «Les travaux sur les différents chantiers des infrastructures avancent à pas de géant », ont-ils déclaré.

Ils ont également salué « la détermination du gouvernement comorien, qui ne ménagera aucun effort pour garantir la réussite de ces Jeux », tout en soulignant l’importance du « soutien et du partage d’expériences des autres îles » ayant déjà accueilli la compétition.

Cette prise de parole commune vient dissiper les doutes et marquer une étape décisive dans la préparation de la 12ᵉ édition des Jeux, prévue dans un peu plus d’un an.

Ministère des Sports

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