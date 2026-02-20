Le président Azali appelle à l’unité nationale et à la responsabilité de tous. Le Chef de l’État a demandé au Gouvernement de veiller à ce que l’appro

La darse officielle marquant l’entrée des Comores dans le mois sacré de Ramadan 1447 de l’Hégire: le Chef de l’État appelle à l’unité nationale et à la responsabilité de tous







La Mosquée du Palais du Peuple a accueilli, jeudi 19 février, la darse officielle marquant l'entrée des Comores dans le mois sacré de Ramadan 1447 de l'Hégire. La cérémonie, organisée après la prière de l'Asr, s'est tenue en présence de Son Excellence le Président AZALI Assoumani, entouré des membres du Gouvernement, des autorités religieuses et de nombreux fidèles.





À cette occasion, le Chef de l’État a adressé ses vœux les plus sincères à l’ensemble du peuple comorien, au pays comme dans la diaspora. Il a exprimé le souhait que ce mois béni soit un temps d’apaisement, de cohésion et de renforcement de notre fraternité nationale.





Dans son allocution, le Président de la République a rappelé que la darse doit demeurer un espace d’élévation morale et de consolidation de l’unité nationale. Il a fermement dénoncé les pratiques consistant à augmenter excessivement les prix des denrées alimentaires durant cette période de solidarité, appelant chacun à la responsabilité et à la crainte d’Allah dans les transactions.





Le Chef de l’État a demandé au Gouvernement de veiller à ce que l’approvisionnement des marchés soit assuré sans rupture et que toute tentative de spéculation soit combattue avec rigueur. Le Ramadan ne saurait être une source d’inquiétude pour les ménages, mais un temps de sérénité et de partage.





Abordant les enjeux sociétaux, il a également appelé à un usage responsable des outils numériques et mis en garde contre toute instrumentalisation de la religion à des fins de violences, rappelant que l’islam est une religion de paix et de tolérance.





Ramadan Moubarak à toutes et à tous.

Beit-salam, présidence de l'Union des Comores