France : La diaspora comorienne en deuil !



C'est avec une immense et profonde tristesse que j'ai appris, ce matin, le décès de Zaïnaba Saïd-Anzum. Mes premières pensées vont à son mari, ses 3 enfants, sa famille et ses proches. Elle les aimait tant.





Ils et elles l’ont accompagnée ces derniers jours avec beaucoup de courage et de dignité. Nous les soutiendrons avec force et générosité dans cette épreuve.





Je suis personnellement particulièrement dévasté par cette perte car je connaissais Zaïnaba de longue date.





Depuis plus de 15 ans, nous cheminons ensemble. Conseillers départementaux sur le même canton de La Courneuve-Le Bourget-Dugny, elle a été de tous nos engagements pour nos villes, pour la Seine-Saint-Denis, elle a été de cette grande aventure militante qui nous marque à jamais.





Elle était une femme formidable, tellement sincère dans ses convictions et son engagement. Elle laisse la trace d’une femme droite et forte. Elle était de celles qui ne se résignent pas face aux injustices.





Dans sa délégation de conseillère départementale déléguée en charge du sport, toujours présente, notamment aux côtés des acteurs sportifs, elle a porté avec force l’ambition du sport pour tous. Un sport inclusif, qui émancipe. J’aimerais tant la remercier encore et encore pour tout. Pour tout ce qu’elle m’a apporté, pour tout ce qu’elle nous a apporté. Pour sa force et son humanité.





Nous pensons à elle, à ses proches.

Je reviendrai vers vous pour préciser les conditions d'un hommage qui lui sera rendu.





Stéphane Troussel

Président du Département de la Seine-Saint-Denis.

Porte-parole du Parti socialiste.