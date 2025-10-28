France : La diaspora comorienne en deuil !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 28 octobre 2025 2025-10-28T14:06:00+01:00 Modifier ce post

France : La diaspora comorienne en deuil ! C’est avec une immense et profonde tristesse que j’ai appris, ce matin, le décès de Zaïnaba Saïd-Anzum. Ell

France : La diaspora comorienne en deuil !

C’est avec une immense et profonde tristesse que j’ai appris, ce matin, le décès de Zaïnaba Saïd-Anzum. Mes premières pensées vont à son mari, ses 3 enfants, sa famille et ses proches. Elle les aimait tant.

Ils et elles l’ont accompagnée ces derniers jours avec beaucoup de courage et de dignité. Nous les soutiendrons avec force et générosité dans cette épreuve.

Je suis personnellement particulièrement dévasté par cette perte car je connaissais Zaïnaba de longue date.

Depuis plus de 15 ans, nous cheminons ensemble. Conseillers départementaux sur le même canton de La Courneuve-Le Bourget-Dugny, elle a été de tous nos engagements pour nos villes, pour la Seine-Saint-Denis, elle a été de cette grande aventure militante qui nous marque à jamais.

Elle était une femme formidable, tellement sincère dans ses convictions et son engagement. Elle laisse la trace d’une femme droite et forte. Elle était de celles qui ne se résignent pas face aux injustices.

Dans sa délégation de conseillère départementale déléguée en charge du sport, toujours présente, notamment aux côtés des acteurs sportifs, elle a porté avec force l’ambition du sport pour tous. Un sport inclusif, qui émancipe. J’aimerais tant la remercier encore et encore pour tout. Pour tout ce qu’elle m’a apporté, pour tout ce qu’elle nous a apporté. Pour sa force et son humanité.

Nous pensons à elle, à ses proches.
Je reviendrai vers vous pour préciser les conditions d'un hommage qui lui sera rendu.

Stéphane Troussel
Président du Département de la Seine-Saint-Denis. 
Porte-parole du Parti socialiste.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières