Communiqué du Président de la Commission de l’Union africaine sur la situation en République de Madagascar.



Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, suit avec une profonde inquiétude les développements politiques et sécuritaires récents en République de Madagascar, marqués par des mouvements au sein de l'armée et des manifestations populaires à Antananarivo.





Le Président de la Commission salue l’engagement réitéré du gouvernement en faveur du dialogue, exhorte l’ensemble des acteurs malgaches, civils et militaires à faire preuve de calme, de retenue et à privilégier des solutions pacifiques et concertées à la situation actuelle. Il appelle au plein respect des droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens.





Le Président de la Commission rappelle les principes consacrés par la Déclaration de Lomé de 2000 ainsi que par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et invite les parties malgaches à faire preuve de responsabilité et d’esprit patriotique, et à œuvrer pour la préservation de l’unité, de la stabilité et de la paix dans le pays, dans le respect de la Constitution et des cadres institutionnels établis.





Le Président de la Commission réaffirme la solidarité de l’Union africaine avec le peuple et le gouvernement de Madagascar en ces temps difficiles, et exprime la disponibilité pleine et entière de l’Organisation continentale à accompagner les efforts nationaux et régionaux visant à un retour rapide à la normalité institutionnelle, à la stabilité et à la consolidation de la paix.





