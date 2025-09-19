Une délégation conduite par Msaidié rencontre le Vice-ministre de la Sécurité publique de Chine. À l’issue de ces échanges, la partie chinoise a expri

En marge de la Conférence internationale de la Sécurité publique en Chine, la délégation comorienne conduite par M. Houmed Msadie, conseiller spécial du Président Azali Assoumani, accompagnée de M. Nassif Kaissane, Directeur général de la Police et de la Sûreté nationale, ainsi que de l’attaché du cabinet du ministre de l’Intérieur, a tenu une importante rencontre bilatérale avec les autorités chinoises. En marge de la Conférence internationale de la Sécurité publique en Chine, la délégation comorienne conduite par M. Houmed Msadie, conseiller spécial du Président Azali Assoumani, accompagnée de M. Nassif Kaissane, Directeur général de la Police et de la Sûreté nationale, ainsi que de l’attaché du cabinet du ministre de l’Intérieur, a tenu une importante rencontre bilatérale avec les autorités chinoises.





La délégation a échangé avec le Vice-ministre de la Sécurité publique de Chine, le Chef de la coopération internationale et le responsable des affaires liées au terrorisme. Les discussions ont porté sur :





la gouvernance globale et le multilatéralisme,

le renforcement de l’État de droit,

la coopération en matière d’application de la loi,

le rôle du renseignement dans la sécurité,

la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue.





À l’issue de ces échanges, la partie chinoise a exprimé son engagement à soutenir la modernisation des moyens technologiques de la police comorienne, notamment par la digitalisation des services opérationnels. Elle a également réaffirmé sa disponibilité à accompagner les Comores pour le bien-être et la sûreté du pays.





