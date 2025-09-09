Rencontre de coopération entre la Police nationale et l’Ambassade de France

Rencontre de coopération entre la Police nationale et l’Ambassade de France

Le Directeur Général de la Police et de la Sûreté Nationale, Contrôleur Général Kaïssane Nassif accompagné de son Cabinet, a reçu ce jour le Colonel Jean-Pierre Poto, Attaché de sécurité de l’Ambassade de France.

Cette rencontre a permis un échange constructif et enrichissant, marqué par un mot de bienvenue à son homologue en poste aux Comores.

Les discussions ont renforcé les liens de coopération, de partenariat et de partage d’expériences dans le domaine de la sécurité.

La Police nationale réaffirme son engagement à travailler main dans la main avec ses partenaires pour garantir la sécurité et la paix.

Police Nationale des Comores

