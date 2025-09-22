Le nouvel Ambassadeur de France reçu par le président de l'Assemblée Nationale, Moustadroine Abdou. Cette visite de courtoisie à l'Assemblée de l'Unio



Le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, l'honorable Moustadroine Abdou, a reçu en audience Son Excellence Monsieur Étienne Chapon, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France auprès de l'Union des Comores, ce matin.





Cette visite de courtoisie à l'Assemblée de l'Union des Comores s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les échanges entre les deux personnalités ont témoigné de la volonté partagée de consolider les liens entre l'Union des Comores et la République française, en vue de promouvoir un partenariat constructif et durable.





Cette rencontre est une occasion de réaffirmer l'importance de la coopération bilatérale et de travailler ensemble pour le bénéfice mutuel des deux nations.





AUC