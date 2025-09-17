Inhumé sans honneurs funèbres ! Ainsi, à cette même date du 29 mars dernier, était posé un acte relatif au déroulement des cérémonies officielles, pub

Le 29 mars 2025, on enterrait, un ancien Ministre en charge des Sports, de la Jeunesse, de la Culture et de l'Information et ex- Député, Président de la Commission parlementaire en charge des Affaires Étrangères, de la Coopération, de la Défense et de la Sûreté de l'Etat lequel a durant son mandat fait adopter en 1997 les principaux textes organisant encore la Défense nationale outre les infrastructures d'utilité publique et d'intérêt général qu'il a fait ériger notamment une cinquantaine de puits d'eau et des bâtiments d'enseignements scolaires. Aucun hommage officiel durant ses funérailles.





Ainsi, à cette même date du 29 mars dernier, était posé un acte relatif au déroulement des cérémonies officielles, publiques et aux honneurs civils et miliaires en marge des funérailles des diverses personnalités.





L’intéressé était décédé le 20 mars à La Reunion, sa dépouille n’est arrivée que le 29 en passant par Paris ( Saint-Denis- Paris- Addis - Moroni).





Ce 15 septembre 2025, nous nous attendions à un minimum d’hommages et de reconnaissance de la part des autorités compétentes à l’endroit de la mémoire d’un Homme ayant tout donné pour son pays en matière de sport notamment au service du Football lequel fait rayonner notre archipel outre ses autres apports contribuant significativement au développement socioéconomique (DHL, Transit, Océan Voyages et autres). Il a consacré un quart de siècle de sa vie au développement du foot.





Il a dédié sa vie à cette discipline. Il a doté de nombreux stades de foot en infrastructures modernes. Il a sillonné ce pays pour renforcer l’amour du ballon rond. Il a établit un pont entre la diaspora et les locaux autour du foot , un véritable trait d’union, source de cohésion et de fierté pour même ceux qui sont pas amateurs du foot. Il a fait hisser le drapeau sur l’international. Il fallait être au Palais de Congrès de Marrakech lequel nous est familier pour entendre l’hymne national des Comores avant l’adhésion officielle du pays à la FIFA en sa présence aux côtés de Msahazi et son allocution.





Processus entamé en 2002 lors du sommet de la FIFA tenu à Séoul dont il était convié comme membre observateur. Une fierté pour tout un Peuple. Inoubliable moment. Quel type de pays sommes nous en train de construire ? Quel avenir préparons nous ? Quel présent sacrifions nous ? Quel passé gâchons nous ?Le devenir de l’Etat ? Le Préambule de la Loi Fondamentale dispose que le Peuple affirme sa volonté de développer le sport comme élément de promotion de l’esprit national, ce qu’avait réussi à faire avec brio le regretté. ( CAF, FIFA, UFFOI et UAFA).





Décédé à 3H du matin et enterré à 15 H, une décoration posthume n’aurait elle pas été possible ? Combien d’heures faut il pour organiser une telle cérémonie brève soit elle ? Une cérémonie d’hommage après la prière funèbre aurait été impossible en présence de cette foule qui avoisinait les 3500 personnes selon certaines estimations ? Quels messages est donné à ceux qui s’investissent et se sacrifient pour le pays, la nation et la patrie ? Ceux qui l’honorent dans les concerts des nations ? Même de manière discrétionnaire et dérogatoire, le défunt ne méritait il pas que lui soit accordé des honneurs funèbres en présence d’un de ses fils qui atterrit à Hahaya à 13 H 30 pour rattraper les obsèques de son père à 15H.





Quel sentiment gardera il du dévouement acharné et sans relâche de 20 ans de parcours de son père à la FFC ? 20 ans que l’intéressé aurait pu mettre à la disposition de sa famille, de ses enfants contraints à l’éloignement géographique. Aucun honneur ne lui a été rendu lors de ses obsèques ni durant le cinquantenaire. Quelle leçon pour les générations actuelles et futures ? L’Etat a manqué à son devoir de reconnaissance. Le regretté méritait plus de la part des autorités compétentes. Pleuré par toute la population. « On va de l’avant », sa devise, son credo et son leitmotiv. Il est effectivement allé de l’avant pendant qu’on se heurte au recul. Une Magistrate saluée par tous vient de nous quitter dans les mêmes conditions. Membre de la Haute Juridiction. Parcours exemplaire!

Qu’avons-nous fait à Dieu ? Quel sort !





Il reste dans nos cœurs. Nous prierons toujours pour lui. Que Dieu lui fasse miséricorde !





Damed Kamardine