Mbeni perd son grand réformateur : Omar Hamadi n’est plus

Au moment où la notabilité de Moroni divise les familles pour des partages de subside des Djelewo et que celle de Hamahamet à Paris règle ses comptes à coup de poings, le grand réformateur du Anda comorien, Omar Hamadi de Mbeni, tire sa révérence. Au moment où la notabilité de Moroni divise les familles pour des partages de subside des Djelewo et que celle de Hamahamet à Paris règle ses comptes à coup de poings, le grand réformateur du Anda comorien, Omar Hamadi de Mbeni, tire sa révérence.





Mbeni vient de perdre leur plus jeune notable pour son temps. Omar Hamadi, ancien maçon reconverti dans la préparation de la vanille avant de devenir exportateur, vient de nous quitter, laissant un vide dans l’agglomération de Mbéni. Pour mieux comprendre la place prépondérante qu’il a occupé dans nos us et coutumes, remontons au milieu des années 60.





Le président SM Cheikh vient de prendre les fonctions de chef du gouvernement. Parmi ses premières mesures, figurait la réforme du Anda. Le gouvernement profite d’un outil attentif : l’Association de la Jeunesse Comorienne. Cette association avait des sections dans la plupart des villes et villages. Elle s’occupait de la culture notamment des toirab. Malheureusement l’association est en proie à des dissentions internes liées à l’élection à sa tête de l’enfant du sud Said Hassane Said Hachim. Son chalenger le Dr Tourqui conteste les résultats et porte l’affaire au niveau gouvernemental. Dr Tourqui est confirmé Président, mais toutes les sections refusent de le reconnaitre.





C’est dans cette ambiance feutrée que la réforme du ANDA est engagée. Le Sud se voyant démettre son président, refuse toute réforme du gouvernement, en revanche le Nord et le Centre engagent les réformes dans une ambiance tendue. Le nom d’AJC (Association de la Jeunesse Comorienne) disparait au profit des Yamine (la Gauche). C’est ainsi qu’à Mitsamiouli on se retrouve avec le Yamine Zamane (Gauche Traditionaliste) et Yamine Djadid (Gauche Moderne).





A Mbeni, on voit naitre le Yamine (Gauche) et le Chimal (Droite). Le chimal ayant refusé toute réforme sur le Anda tandis que le Yamine très majoritaire supprime tous les superflux (Ne, Mawaha, Mdrema Mdji. Mtsele). Pour la classe de la notabilité suppression du Harussi.





A Moroni, l’AJC se retrouve avec un groupe de dissidents qui donne naissance à Aouladil Komor. Le reste de l’AJC devient ASMUMO. Moroni comme Mitsamiouli acceptent la totalité des reformes proposées par le gouvernement.





Tout le sud de la grande Comores rejette la réforme du gouvernement alors que des villes comme Ntsoudjini, Ntsaoueni, Koimbani engagent des réformes timides.





Pour Mbeni, Omar Hamadi, inaugure la reforme pour devenir le plus jeune notable. Il avait la trentaine. Son hirimu était au stade de Mzuguwa, ce qui était encore nouveau. Il a bénéficié de la bénédiction de Mohamed Youssouf Hatub, lui aussi du groupe Yamine, son beau-père. Il s’était marié avec Zalhata Madi Soilihi, son épouse.





Ces 2 groupes ont régné en maitre du Anda jusqu’au début des années 70, lorsque la politique s’est accaparée du Anda. Mbeni s’est retrouvée avec la jeunesse des Vert (Ihwani Swafa) et la jeunesse Mranda (Djadid El Fahar). Les conservateurs ont profité pour rétablir tout ce qui était supprimé par le Yamine.





Pour terminer ce récit, le dernier concours de Toirab de l’AJC a eu lieu en 1965 et en finale il y avait l’AJC de Ntsoudjini avec Djipviza, l’AJC de Ntsaoueni avec Mohamed Hassane et l’AJC de Mbeni avec Mze Abdou Marchal. Elle a été remportée par Ntsoudjini. Pour la jeunesse de Mbeni la chanson présentée l’AJC de Mbeni est « Charipiyo Gala » chantée par Abdou Mbaé et Mzaouiani Abdallah.









Le groupe était composé de :

Mze abdou marchal : Violon

Ahamada Hassane : Violon

Assoumani Issilam : Oud

Moussa Mdahoma : Accordéon

Deux chansons très populaires marquent cette période :

Mitsamiouli riwafiki Zefikira zahe Raisi d’Abdou Mhadji (Mitsamiouli)

et Wakati Wuwaliya fikira zidja rohoni, Mipango Rifanyawo Tsiwu Tsambaza ze Mila, Nari Sane Rihawuwe Ritriye Mayesha Mema ( Yamine de Mbeni).





