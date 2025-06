Hémicycle à l’abandon : des rasoirs jetables, des caleçons, des gobelets, des boites de cigarettes...

Hémicycle à l’abandon !







À l’approche de la célébration du cinquantenaire de l’Indépendance dans un contexte international d’enlisement et à un moment où l’on s’interroge s’il n’y aurait déjà pas lieu de réduire les festivités prévues à cet effet au strict minimum. Sobriété. La lourdeur de toute la logistique requise et indispensable constitue un défi souvent insurmontable, les affres souvenirs de 2024 l’en attestent au besoin. Il s’agit, pour rappel, de la Fête Nationale et non celle d’un régime quelconque, encore moins celle d’une formation politique donnée. Le 06 juillet n’est point à confondre au 26 mai. À l’approche de la célébration du cinquantenaire de l’Indépendance dans un contexte international d’enlisement et à un moment où l’on s’interroge s’il n’y aurait déjà pas lieu de réduire les festivités prévues à cet effet au strict minimum. Sobriété. La lourdeur de toute la logistique requise et indispensable constitue un défi souvent insurmontable, les affres souvenirs de 2024 l’en attestent au besoin. Il s’agit, pour rappel, de la Fête Nationale et non celle d’un régime quelconque, encore moins celle d’une formation politique donnée. Le 06 juillet n’est point à confondre au 26 mai.





À ce titre, on s’imagine difficilement les délégations étrangères défilées à Moroni au regard de cette conjoncture mondiale susceptible de s’intensifier sans compter sur la mobilisation toujours difficile de réunir à temps un budget colossal d’un tel événement, les contribuables mis à contribution, harcelés ou saignés, des capacités humaines expérimentées en la matière, de la cohésion des équipes disparates entre old et new génération caractérisant l’état déplorable de luttes intestines de leadership dont elles font preuve inopportunément et au détriment du régime mais surtout du pays.





Le temps perdu à comploter l’un contre l’autre nuit gravement aux intérêts des citoyens. Les clans d’un tel, les cercles d’un autre au sein d’une « même famille politique ». Dans ce contexte, l’histoire politique semble souillée, piétinée, à l’instar de la mémoire voire la morale lorsque l’on découvre l’état actuel de l’hémicycle du Conseil de l’Ile, lieu où fut proclamée ladite indépendance. Attristant. Pitoyable. Triste sort des biens de l’état, du patrimoine commun de ce dernier et au-delà de tout. Un pan significatif de notre histoire.





Ainsi, effarant l’état dans lequel se trouve le lieu ou a été arrachée, en juillet 75, l’Indépendance. Hémicycle chargé tant d’histoire que de symboles pour le Peuple, pour la Nation mais aussi pour l’Etat.





Tout en ignorant à qui reviendrait la gestion ainsi que la responsabilité directe de l’entretien comme de la surveillance de l’édifice pourtant situé autour de plusieurs bâtiments administratifs, cet abandon traduit l’état général de dégradation progressive des sites institutionnels. Le Comité des jeux qui y loge actuellement pourrait, avec ou sans moyens, faire l’effort surhumain de verrouiller l’accès à l’hémicycle à défaut d’un nettoyage, son Président alors Ministre d’Elback ayant été bénéficiaire en 2005 de la rénovation de l’Institution sur fonds de l’UE. Il va certainement falloir espérer un autre financement externe pour réhabiliter ledit hémicycle.





Le Conseil de l’Ile ayant été supprimé par la révision constitutionnelle de 2018, le personnel errant dans la nature et quasiment livré à lui-même, le bâtiment avait été temporairement utilisé par une autre Institution. La législature précédente y avait également élu domicile de manière provisoires.





Les deux principaux gardiens des lieux sont respectivement décédés dans l’intervalle, Bein Cheikh et Adam. Paix à leurs belles âmes.





En pénétrant dans la salle visiblement ouverte en permanence puisque l’une des trois portes portes principales est désormais sans serrure, on est immédiatement révulsé du défaut d’entretien, de ces conditions inimaginables dont elle se trouve. Les lieux seraient transformés en dortoirs de personnes déficientes. Ils servent sans doute à d’autres fins inavoués et inavouables. On en a croisé un dehors qui indiquait avoir déménagé de l’hémicycle pour les Finances.





Des habits troués y jonchent sur ce qui servaient d’anciens bancs des parlementaires insulaires, des rasoirs jetables accessoirement éparpillés sur le sol et les accoudoirs, des caleçons exposés sur les vitres comme du linge, des gobelets, des boites de cigarettes et ainsi que d’autres articles et objets viables sur les lieux. Une partie du plafond qui menace de s’écrouler.





Par ailleurs, une des fenêtres de l’hémicycle est brisée, ce qui n’est sans doute pas l’œuvre d’un accident. La porte donnant directement sur la Place de l’indépendance aurait sans doute pu être fracassée si ce n’est la sécurité renforcée à l’intérieur. La solennité des lieux est jadis aux oubliettes.





Il y a une dizaine d’années, sous les auspices du Président de l’Institution H. Massoundi et le Chef de l’Exécutif M. Abdouloihabi, cet hémicycle avait exceptionnellement laissé la place à une importante exposition-photographique co-conduite par le Dr Ouleid, Hachim et Toybou laquelle retraçait le chemin de l’indépendance. Un souvenir mémorable. Les sorties pédagogiques des écoliers auraient été davantage enrichissantes.





Que faire de l’hémicycle ? Comment le sauver de cette indignité ?

Musée ?





Damed Kamardine