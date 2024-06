Ouvrir une nouvelle page du combat comorien pour la liberté. Aux Comores le système est incarné par le pouvoir autocratique d’Azali Assoumani et de l’

Déclaration N°23 | OUVRIR UNE NOUVELLE PAGE DU COMBAT COMORIEN POUR LA LIBERTE







Le combat comorien pour la liberté ne vise pas une personne mais un système.





Par système il faut entendre l’impérialisme qui se manifeste sous diverses formes : mondialisation, institutions internationales imposant leurs orientations aux pays, etc.





Le système c’est la recherche du profit maximum au dépend de l’humain et du naturel.





Le système c’est la loi du plus fort. Un monde où le plus fort puni le plus faible, où aucune valeur humaine, y compris le droit à la vie, ne s’impose aux grands pays.





Aux Comores le système c’est l’impérialisme français, sa domination coloniale d’une partie du pays, Maore, et sa domination néocoloniale dans l’autre partie dite indépendante.





Aux Comores le système est incarné par le pouvoir autocratique d’Azali Assoumani et de l’ambassade de France à Moroni.





Il s’ensuit que la cible principale du combat comorien pour la liberté et le progrès socioéconomique c’est l’Etat français et son pion Azali.

TOURNER LA PAGE





Jusqu’ici la scène politique comorienne fait la part belle à une vieille classe politique déclinante, sans perspective autre que la conquête du pouvoir pour les opposants et le maintien au pouvoir pour ceux qui y sont.





Si Azali et son clan vont de victoire en victoire, l’Opposition, elle, dans ses diverses alliances va d’échec en échec.





Si Azali, avec une politique classique du « bâton et de la carotte » parvient à unir son clan, l’Opposition, elle, est dispersée. Front Commun, Comred, et d’autres encore ne parviennent pas à se rassembler, à se doter d’un dirigeant reconnu par tous et capable d’incarner une vision.





Si Azali obéît, sans état d’âme, à la lettre aux désidératas de l’Etat français pour asseoir son pouvoir sur l’impérialisme français, l’Opposition, elle, ne sait pas où donner de la tête. Elle louche sur la France et croit à une Communauté Internationale mirifique.





Depuis 2018, tout se passe comme si Azali avait les coudées franches pour agir à sa guise sans aucune considération des lois du pays et des besoins de la population. La dissolution arrogante et illégitime de la Cour suprême, sans une véritable levée de boucliers semble l’avoir libéré de toute contrainte.





Il s’ensuit qu’il faut se débarrasser de cette Opposition stérile et réunir les conditions d’une lutte ferme, rigoureuse et conséquente contre le système.

CREER UN NOUVEAU REGROUPEMENT





Les forces politiques antisystème doivent donc se rassembler. Contre les égos démesurés. Contre cette tendance à jouer au petit chef.





Voilà pourquoi UKOMBOZI invite à la création d’un nouveau regroupement.





Notre proposition se décline en deux phases :

1. Rassembler les Organisations et toutes les personnes qui le souhaitent, autour d’un minimum de principe dont les principaux pourraient être :

a. La cible principale de notre combat c’est l’Etat français et ses pions sur lesquels il s’appuie pour malmener notre pays

b. La mise en avant des intérêts sociaux du peuple et le respect absolu du droit à une vie digne de tous les Comoriens

c. L’adhésion au panafricanisme et à l’internationalisme des peuples.

2. Elaborer un programme politique, diagnostic et prescription de notre pays malade et créer sur cette base un puissant parti politique susceptible d’accéder au pouvoir.





Nous avons dessiné notre vision en deux temps : créer un regroupement, cadre de l’élaboration du programme pour aboutir à la création d’un parti politique qui portera les aspirations profondes de notre peuple à la liberté et au progrès social.





Il va de soi qu’il ne s’agit de proposition. Il fallait bien un point de départ. Tout reste ouvert.





Notre contact : contact@ukombozi.net.





Notre plateforme d’échanges : www.ukombozi.net.





Nous sommes ouverts à toute autre proposition et/ou complément de la nôtre.





NON AU PESSIMISME

OSONS COMBATTRE L’ETAT FRANÇAIS

ET SES SBIRES COMORIENS





contact@ukombozi.net

05 mai 2024