Né à Mitsoudjé, cet ancien ministre des affaires étrangères des Comores a fait honneur à la diplomatie comorienne pendant des longues années. Ancien ambassadeur des Comores en Égypte et représentant permanent des Comores à la Ligue des États Arabes, ce polyglotte a été à la tête du MAE à trois reprises (1999-2001, 2002-2005, 2017-2020).





Actuellement Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine (SRCC) pour la Somalie et chef de la mission de transition de l’Union africaine, Amine Souef, pour les intimes, a assumé les fonctions de Chef du Bureau de liaison de la Minuad (Mission hybride des Nations unies et de l'Union Africaine au Darfour) a Khartoum, Nyala (Darfour Sud) et El Fasher (Darfour Nord) et de Chef de Bureau de la MINUSMA à Gao au Mali.





Ancien Ambassadeur et représentant permanent des Comores aux Nations Unies, cet homme de culture et de Lettres a été élu député de la circonscription de Hambou, mandat qu’il laissera à son suppléant (2004).





Diplomate de formation et de carrière, Souef est prétendu pour succéder le Tchadien HE.Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l’Union africaine.





Pour accéder à ce poste prestigieux, le comorien fera face au Kenyan Raila Odinga et à l’ancien chef d‘Etat Malagasy Hery Rajaonarimampianina.





Si la concurrence semble rude, le comorien a tous les atouts pour gagner et diriger la plus grande organisation continentale et cela, un an après la Présidence comorienne de l’Union africaine de l’actuelle président, Azali Assoumani.





Par Zid Yazid