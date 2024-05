Que Dieu nous préserve de la malédiction d'Azali...







Le félon Azali prépare activement son investiture pour essayer de s'installer durablement au pouvoir.





Ce faisant, il porterait le coup de grâce à un peuple opprimé et exsangue sous le joug d'une dictature bananière éhontée marquée encore par l'infamie récente d'une forfaiture électorale, forfaiture menée en plus dans l'improvisation et un amateurisme incroyable.





Mais même la nature semble réprouver cette ignominie et vient de déclencher des véritables désastres à l'instar des 7 fléaux qui ont frappé l'Égypte sous le règne sanguinaire du pharaon Ramses II.





En effet, Azali est une véritable malédiction pour les Comores: son 1er mandat post-putschiste comme le dernier n'ont apporté que souffrances et malheurs répétés aux populations des Comores sans aucune perspective d'amélioration économique ou sociale.





Aujourd'hui même les éléments naturels semblent donc se révolter contre une nouvelle mainmise de la junte Azalienne sur le pays.





En effet des pluies d'une violence rare ont déferlé sur le pays, ravageant les routes et détruisant ponts et récoltes et dévastant les maisons. Nombreux habitants notamment à Anjouan comme à Bwedza dans la périphérie de Mutsamudu ont tout perdu devant la fureur des éléments et ne peuvent espérer aucun recours, aucun réconfort de la part d’indignes dirigeants. Beaucoup d'habitants pleureront encore leurs biens perdus, une absence de toits au-dessus de leur tête et surtout pour la persistance des sombres perspectives dans un pays sinistré à cause de son président calamiteux.





L'autre désastre effroyable est bien sûr la propagation du choléra dans l'ensemble des trois îles des Comores, dans un pays où les infrastructures sanitaires sont à l'image d'un État frappé par la banqueroute économique et sociale : pas d'eau, électricité défaillante, une économie de mendicité, un chômage endémique élevé et des infrastructures de base d'un des pays les plus pauvres du monde.





Alors les malades s'accumulent dans les hôpitaux principaux comme à Mutsamudu car il n'existe pas de dispensaires ou d'hôpitaux régionaux équipés pour s'occuper des populations.





Ils traînent dans les couloirs et sur les vérandas pour une maladie qui n'aime pas la saleté et les morts se comptent par dizaines: 60 à l'hôpital de Hombo dont 12 rien qu'en un jour, hier 30 avril 2024.





Certes le choléra est une maladie grave mais dans les conditions d'un État normalement constitué et soucieux de ses populations, il peut être canalisé et enrayé rapidement.





Malheureusement l'État d'Azali est un état en faillite totale, un état de vols, de rapine et de corruption généralisée qui ne peut certainement pas protéger ses populations.





A bas le pouvoir mensonger et illégitime d'Azali !





Que la date de son investiture soit la fin annoncée d'un tyran et d'un dictateur honni de tous !









Anli Yachourtu JAFFAR

Le 01 mai 2024