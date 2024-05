Investiture d’Azali : Lettre ouverte aux Chefs d’États Africains

APPEL DES PARTIS ET ORGANISATIONS POLITIQUES PANAFRICANISTES CONTRE LE COUP D’ÉTAT ÉLECTORAL ET POUR UNE TRANSITION DÉMOCRATIQUE AUX COMORES





Lettre ouverte aux Chefs d’États Africains





Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etats,







Nous, partis et organisations politiques et personnalités africaines de la société civile, tenons, par la présente lettre ouverte, à faire appel à votre sens des responsabilités et de solidarité pour vous joindre aux aspirations de paix et de démocratie exprimées par le peuple frère des Comores pris en otage par le Président Azali Assoumani, ancien Président de l'Union Africaine.





Alors que les récentes résolutions de l’Union Africaine prises, en vertu des dispositions de la charte de l’Union Africaine et actes additionnels, expriment une préoccupation légitime suite aux changements anticonstitutionnels des régimes politiques et des coups d’État électoraux sur notre Continent, la présence des chefs d’États, des personnalités africaines représentatives des institutions régionales et internationales à la cérémonie d’investiture du colonel Azali Assoumani, prévue le 26 Mai 2024, comme chef de l’Etat et Président de l’Union des Comores, serait un reniement préoccupant aux valeurs et principes fondateurs prévus dans la Charte de l’ Union Africaine et de nos organisations sous régionales.





Un tel acte pourrait s’apparenter à une forme de complicité et de reconnaissance du énième coup d’État électoral perpétré par M. Azali Assoumani, le 14 Janvier 2024 et constituerait un mépris face à la douleur des familles de trente-neuf personnes assassinées, en toute impunité, par des militaires agissant sous l’autorité et en exécution des menaces publiques du colonel Azali Assoumani.





L’accent mis dans les résolutions votées lors des divers sommets, et principalement par l’engagement de l’Union Africaine pour le développement durable de nos pays dans la paix, le respect de l’ordre constitutionnel, des systèmes judiciaires et l’ État de droit, pour une gouvernance démocratique des États africains avec des alternances politiques par les urnes, sont autant de préoccupations partagées par le peuple comorien. Ce dernier, à travers notre initiative, entend relayer au niveau international un message de détresse que seules des élections libres et transparentes assureraient une alternance démocratique et apaisée constitueraient une contribution déterminante pour l’émergence d’un environnement favorable à une politique publique efficace de lutte contre la pauvreté et pour l’amélioration du quotidien de la majorité de nos compatriotes.





Il est de notre devoir de vous prendre à témoin sur les conséquences du climat de terreur et de la politique très répressive du colonel Azali Assoumani qui sont la cause de dégradations inquiétantes de la situation sociale marquée par la pauvreté devenue endémique, du développement inquiétant, non maîtrisé et meurtrier de l’épidémie du choléra aux Comores.





Votre présence à cette cérémonie d’investiture équivaudrait un soutien apporté à Azali Assoumani pour perpétuer en toute impunité les assassinats politiques commis sous sa responsabilité, la poursuite des arrestations et emprisonnements politiques et les tortures dénoncés par les Nations-Unies.





Cette lettre ouverte ne doit pas être interprétée comme un geste d’hostilité à l’encontre des chefs d’États ni des personnalités qui seraient tentées de répondre favorablement à l’invitation du colonel Azali Assoumani pour prendre part à une cérémonie de validation de son coup d’Etat électoral dénoncé par les Nations-Unies, la





République d’Afrique du Sud, les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et le Royaume-Uni.





Elle traduit une exigence légitime de solidarité africaine de nos organisations au peuple frère des Comores et pour l’application des chartes, des recommandations et résolutions qui condamnent les coups d’État électoraux.





Nous, organisations, partis politiques et les personnalités signataires de la présente lettre ouverte faisons appel aux chefs d’États, Présidents africains à faire usage des mécanismes et instruments diplomatiques pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel aux Comores et pour l’ouverture d’un vrai dialogue national pour des nouvelles élections présidentielles transparentes, libres et inclusives .





Les organisations sous régionales, continentales et nos États doivent exiger que la culture de la démocratie soit une réalité dans la pratique quotidienne des dirigeants de nos pays car elle est un facteur de paix et de la sécurité, de justice et de développement économique.





Dakar , 11 Mai 2024

Organisations, partis politiques et personnalités signataires :





- Pastef Afrika





- Conférence des Présidents panafricanistes





- Sadio KANTE , journaliste – chercheuse , associée à l’IPSE





- Waraba d’Afrique





- Kane afrika





- Le Pacte des Bâtisseurs, Tchad , Abdelkerim





- Alliance GANBANAAXU





- MONCAP, MONCAM, MODOU





- RIDJA PACTEF





- Boubacar FALL,Expert secteur Tourisme – Hôtellerie





- Saleh Daoud MAHAMAT( Tchad)





- AFPGU ,CISSE Campel





- MOJOU DIAGNERA





- Mariama DIENG





- Alpha OUMAR BARRY, Activiste guinéen





- THIAM Aissatou, consultante en Suisse





- MODOUDIAGNE ,membre de Pastef et du MONCAP, Résident a Luxembourg





- Marcelino MANGUE MBAAFOGO , Vice Président de la Conférence des Présidents





panafricanistes





- Collectif des français d’origine ivoirienne et des amis de la Côte d’Ivoire (CFIAC)





- CISSE DIALLO





- CDISCOM , MABAD





- FD NGAZIDJA





- BATHILY TAMSIR





- Alphonse TAMSIR





- Alphonse DIEDHIOU