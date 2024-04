Rencontre de la Sous-Secrétaire d’État et l’Ambassadrice des États-Unis avec le Président Azali

Rencontre de la Sous-Secrétaire d’État Adjointe aux Affaires Africaines et l’Ambassadrice des États-Unis avec le Président Azali







La Sous-Secrétaire d'État Adjointe aux Affaires Africaines, Melanie Higgins, et l'Ambassadrice des États-Unis auprès de la République de Madagascar et de l'Union des Comores, Claire A. Pierangelo, se sont rendues aux Comores et ont rencontré le Président Azali Assoumani afin de discuter des possibilités de développement des relations entre les États-Unis et les Comores dans les années à venir. L'Ambassadrice et la Sous-Secrétaire d'État Adjointe ont félicité le Président Azali pour son mandat réussi en tant que Président de l'Union Africaine, notamment pour l'établissement d'un siège permanent pour l'Union Africaine au sein du G-20. La Sous-Secrétaire d'État Adjointe aux Affaires Africaines, Melanie Higgins, et l'Ambassadrice des États-Unis auprès de la République de Madagascar et de l'Union des Comores, Claire A. Pierangelo, se sont rendues aux Comores et ont rencontré le Président Azali Assoumani afin de discuter des possibilités de développement des relations entre les États-Unis et les Comores dans les années à venir. L'Ambassadrice et la Sous-Secrétaire d'État Adjointe ont félicité le Président Azali pour son mandat réussi en tant que Président de l'Union Africaine, notamment pour l'établissement d'un siège permanent pour l'Union Africaine au sein du G-20.





Lors de leur rencontre avec le Président Azali, l'Ambassadrice Pierangelo et la Sous-Secrétaire d'État Adjointe Higgins ont souligné l'importance de réformer et d'améliorer les processus électoraux des Comores afin de garantir des élections libres et équitables à l'avenir. Elles ont exprimé leurs inquiétudes quant aux irrégularités commises lors des élections présidentielles et des gouverneurs de janvier, soulignant la nécessité d'un dialogue politique ouvert et d'une communication avec la société civile.





La Sous-Secrétaire d'État Adjointe Higgins a affirmé que le renforcement de la démocratie aux Comores créera une nation plus stable et plus résiliente, aidera les Comores à attirer des investissements directs étrangers de haute qualité, et libérera l'énorme potentiel du peuple comorien tout en augmentant la croissance économique et la prospérité.





L'Ambassadrice et la Sous-Secrétaire d'État Adjointe ont fait l'éloge des nombreux domaines de coopération positive et croissante entre les États-Unis et les Comores, y compris l'expansion de la coopération en matière de sécurité, les investissements en attente du secteur privé dans les énergies renouvelables, l'agriculture, et le secteur de la pêche aux Comores, ainsi que l'investissement de 5 millions de dollars de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) dans la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et le développement de la main d'œuvre.





L'Ambassadrice a fait part au Président Azali de sa satisfaction de voir les garde-côtes comoriens commencer à déployer et à utiliser trois systèmes de surveillance maritime sans pilote fournis par les États-Unis. Cet équipement, qui fait partie d'un programme de formation et d'assistance aux gardes-côtes d'un montant de 3,8 millions de dollars, permettra d'améliorer les capacités de recherche et de sauvetage, de lutter contre le trafic illicite et de combattre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans la zone économique exclusive des Comores. L'Ambassadrice a également promis de continuer à promouvoir les bourses d'études et les échanges professionnels pour les étudiants et les jeunes leaders comoriens et a encouragé davantage de jeunes à profiter de l'American Corner récemment rénové à l'Université des Comores.