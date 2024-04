La cérémonie d'investiture du 26 mai 2024 s'annonce comme un événement historique aux Comores







Jamais auparavant le pays n'avait organisé une cérémonie d'une telle envergure. En effet, de nombreux dirigeants étrangers sont attendus pour cet événement qui marque le début du mandat présidentiel du président Azali Assoumani.





Le président Azali Assoumani est reconnu pour ses relations internationales exceptionnelles. Son leadership et sa diplomatie ont permis aux Comores d'établir des liens solides avec de nombreux pays à travers le monde. Sa vision pour le développement du pays et sa volonté de renforcer les partenariats internationaux ont été saluées à l'échelle mondiale.





C'est pourquoi, en tant que citoyens comoriens, il est de notre devoir de faire preuve d'un accueil chaleureux et d'une hospitalité exemplaire envers les dirigeants étrangers qui nous rendront visite lors de cette cérémonie historique. Nous devons montrer au monde entier notre fierté d'accueillir ces invités de marque et notre engagement envers la diplomatie et les relations internationales.





C'est également une occasion pour les Comoriens de se rassembler en tant que nation et de célébrer l'investiture de leur président. C'est un moment de fierté et d'espoir pour l'avenir du pays. En tant que citoyens, nous devons soutenir notre président et travailler ensemble pour le développement et la prospérité des Comores.





Silim Mourid Ben Abdou