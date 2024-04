Le Ministre des Finances honoré à la prestigieuse Université de HARVARD







Le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, M. Mze Abdou Mohamed Chanfiou, a récemment été invité à participer au prestigieux Forum ministériel de Harvard 2024 qui s'est tenu du 21 au 24 avril à l'Université de Harvard à Cambridge, Massachusetts. Le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, M. Mze Abdou Mohamed Chanfiou, a récemment été invité à participer au prestigieux Forum ministériel de Harvard 2024 qui s'est tenu du 21 au 24 avril à l'Université de Harvard à Cambridge, Massachusetts.





Ce forum, spécifiquement conçu pour les ministres des finances et de la planification économique, offre une occasion unique de s'écarter des pressions quotidiennes pour réfléchir de manière critique à la manière de diriger l'économie de leur pays. Les participants ont pu explorer de nouvelles approches de leadership gouvernemental et de gestion économique afin de relever les défis actuels, tels que l'espace budgétaire limité, les contraintes de croissance, l'inflation élevée et l'insatisfaction croissante des citoyens.





Animé par des professeurs de Harvard et d'autres experts, ainsi que par d'anciens chefs de gouvernement et ministres éminents, le forum s'est concentré sur des idées pratiques s'appuyant sur des études de cas et une expérience internationale diversifiée. Il a permis au Ministre Mze Abdou Mohamed Chanfiou de repartir avec un nouveau sens de la mission, des objectifs clairs pour son mandat et un plan d'action visant à faire progresser l’économie au niveau national et international.





Cet honneur souligne l'expertise et le leadership de l’argentier du pays dans un contexte économique mondial difficile. Sa participation à ce forum de haut niveau lui a donné de nouvelles perspectives et des outils pour guider plus efficacement l'économie du pays à travers ces temps turbulents.





Sefrick Abdou