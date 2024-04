Choléra : Situation critique à l'hôpital de Hombo...157 nouveaux cas admis

SITUATION CHOLÉRA AU CENTRE DE TRAITEMENT HOMBO CE 27/04/24







Afflux massif de cas de Choléra au CTC HOMBO, 157 nouveaux cas admis dans le Centre faisant un total de 262 patients hospitalisés dans le site. Afflux massif de cas de Choléra au CTC HOMBO, 157 nouveaux cas admis dans le Centre faisant un total de 262 patients hospitalisés dans le site.





Compte tenu des intempéries et du nombre afflux des malades atteints de Choléra, le bâtiment clinique tout entier est dédié au Centre de Traitement Choléra. Une centaine de malades séjournent dans les cliniques actuellement.





Le personnel soignant des services Médecine et chirurgie appuient les équipes sur place dans le CTC pour mieux répondre aux besoins des malades et améliorer la prise en charge. Le pavillon Médecine chirurgie et clinique sont désormais déclarés zone rouge Choléra.





Le CHRI de Hombo, la Direction Régionale de la santé, le COSEP, le Croissant Rouge Comorien travaillent en étroite collaboration avec le Ministère en charge de la santé et ses partenaires techniques et financiers pour offrir des soins de qualité gratuits aux malades atteints de Choléra et endiguer très rapidement cet épidémie dévastatrice et meurtrière.





À toutes les équipes sur place, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour le sacrifice réalisé au quotidien. Seul Allah peut vous en récompenser, ne nous décourageons pas. Mention spéciale de remerciements à l'AND pour leur appui considérable à l'aménagement vitesse des cliniques au profit des malades.





Nous appelons la population à respecter les mesures de prévention et à se rendre dans les centres de Traitement Choléra les plus proche d'eux. Nous sommes en guerre contre Choléra, nous devons nous unir, nous entraider pour son élimination. Tous ensemble nous allons vaincre cette maladie Inchallah.





Nayib Salim