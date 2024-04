Choléra : Plusieurs cas non importés confirmés à Mayotte

Choléra : trois premiers cas "autochtones" confirmés à Mayotte







L'Agence régionale de Santé (ARS) de Mayotte a annoncé ce vendredi 26 avril avoir détecté trois premiers cas de choléra "autochtones", après de premiers cas importés depuis mi-mars.





Ces cas, les premiers à découler d'une contamination interne de l'ile de l'archipel des Comores, ont été "identifiés dans la commune de Koungou" au nord de Mamoudzou, a précisé Olivier Brahic, directeur général de l'ARS, lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que "le plus probable" était que ces patients aient été contaminés par "une personne malade (qui) ne s'est pas présentée au Samu".





Une multiplication des cas dans le monde





Le choléra, qui se contracte à partir d'une bactérie généralement transmise par l'eau ou des aliments contaminés, provoque des diarrhées et des vomissements et peut être dangereux pour les jeunes enfants.





Ces dernières années, les cas se sont multipliés dans le monde entier : 473.000 cas ont été signalés à l'OMS en 2022, soit deux fois plus qu'un an auparavant, et des données préliminaires indiquent que plus de 700.000 cas ont été signalés l'année dernière. Les impacts les plus graves se font sentir aux Comores, en République démocratique du Congo, en Ethiopie, au Mozambique, en Somalie, en Zambie et au Zimbabwe.





S.C avec AFP