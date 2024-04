Ce qu'a dit Azali lors de son allocution en Tanzanie. Comores et la République Unie de Tanzanie, « le comorien qui foule le sol tanzanien se sent immé

Le Président AZALI Assoumani au 60ème Anniversaire de l’Union Day (Union entre le Tanganyika et Zanzibar)







Invité à prendre part au 60ème anniversaire de l'union entre le Tanganyika et Zanzibar par Son Excellence Madame Samia SULUHU HASSAN, Présidente de la République Unie de Tanzanie, le Président AZALI a souligné, dans son allocution lors de la cérémonie officielle, les liens séculaires d'amitié, de fraternité, de voisinage et de sang qui unissent l'Union des Comores et la République Unie de Tanzanie, « le comorien qui foule le sol tanzanien se sent immédiatement chez soi et reste en confiance » a déclaré le Président.





Et d’ajouter que, « les dirigeants qui nous ont précédés ont su rapprocher nos deux pays et nos deux peuples et jeter les bases d’une relation fraternelle de qualité, empreinte de respect, d’estime et de bienveillance ».





C’est dans cet esprit que le Président a effectué le déplacement dans la capitale tanzanienne, pour perpétuer ce rapprochement entre les nations comorienne et tanzanienne.





Enfin, ce fut également l’occasion pour le Chef de l’État, de saluer non seulement l’ancrage de la démocratie et de l’état de droit mais aussi la vision d’unité et de solidarité, de la République Unie de Tanzanie, un pays modèle pour l’Afrique, et qui a abrité les mouvements africains de libération nationale tels que le MOLINACO des Comores, ce qui a contribué, en partie, à l’indépendance de notre pays. Beit-salam