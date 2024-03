Le Président de la République, SEM AZALI Assoumani, a participé ce samedi, à la cérémonie dédiée à la célébration de Journée Internationale des Droits des Femmes. Le Président de la République, SEM AZALI Assoumani, a participé ce samedi, à la cérémonie dédiée à la célébration de Journée Internationale des Droits des Femmes.





La commémoration nationale de la Journée de la Femme organisée par le Commissariat National à la Solidarité, à la Protection Sociale et à la Promotion du Genre, sous tutelle du Ministère de la Santé, s’est déroulée ce 9 mars 2024 à Bambao-Mtsanga (Anjouan).





L’évènement a réuni plusieurs personnalités du pays, notamment le Gouverneur de l’île, Anissi Chamsidine, le Gouverneur élu, des membres du Gouvernement et des représentants des organisations internationales, et a également mobilisé plusieurs femmes de l’île.





Dans son intervention, le Chef de l’Etat a rappelé que ce rendez-vous annuel est une belle occasion pour commémorer et « marquer notre attachement et notre respect envers une importante partie de la population, sur laquelle repose de nombreuses responsabilités ».





Il a également rappelé que le thème retenu cette année, « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme » s’inscrit en droite ligne avec les objectifs du Plan Comores Émergeant, qui vise à renforcer le rôle de la femme dans les actions menées en faveur du développement socio-économique du pays.





Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, souligné le statut de propriétaire foncier des femmes comoriennes qui facilite leur accès au financement et au patrimoine. A ce propos, il a déclaré ce qui suit : « Nous comptons fièrement des entreprises dirigées, avec succès par des femmes, qui sont de véritables fleurons de notre pays. Cependant, il est important de souligner que malgré cette contribution significative, les femmes restent souvent confinées aux toutes petites entreprises et au secteur informel, ce qui ne réponds pas à nos aspirations en faveur de leur épanouissement, et la prospérité de notre pays ».





Il a salué, par ailleurs, les femmes comoriennes qui investissent avec souvent des maigres moyens et dans des conditions difficiles, dans les secteurs liés à l’agriculture, la pêche, le commerce de détail, l’artisanat et les services tels que la restauration et l’hébergement. Il a rappelé que ces domaines sont souvent accessibles avec des ressources limitées et qui peuvent offrir des opportunités d’emploi et de revenus dans les zones rurales et urbaines.





Le Chef de l’État a mit profit cette tribune pour réaffirmer sa volonté et de celle de son Gouvernement, de renforcer l’investissement en faveur des femmes de l’archipel, afin de les orienter vers des secteurs à plus forte croissance et à plus forte valeur ajoutée. L’objectif est de leur garantir le droit à la santé et à l’éducation, mais également de renforcer la lutte quotidienne contre les violences à leur encontre et promouvoir davantage la parité dans la gouvernance et dans la prise des décisions politiques et économiques du pays.





Outre l’allocution du Président de la République, la commémoration de la Journée des droits des femmes, a été marquée par la prise de parole du Gouverneur de l’île, M. Ainsi Chamsidine, de la Ministre de la Santé, Mme Loub-Yacout Zaidou, ou encore du Coordinateur résident par interim du Système des Nations Unies aux Comores, M. Soneji Snehal. Beit-salam