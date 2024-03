Comores : Il y a 5 ans jour pour jour, le pouvoir tuait des martyrs à Kandaani

COMORES : IL Y A CINQ ANS JOUR POUR JOUR, LE POUVOIR TUAIT DES MARTYRS A KANDAANI



C'était un jeudi du mois de mars, plus précisément le jeudi 28 mars 2019. Lors des danses exécutées à l'ile d'Anjouan par le couple présidentiel et auxiliaires, deux officiers de l'armée comorienne et un civile, ont été exécutés par l'ordre du chef. Depuis Anjouan, Assoumani Azali président de l'époque a suivi seconde par seconde l'évènement de Kandaani. Une fusillade à la nature d'un assassinat prémédité. Tout de suite, les pistes sont brouillées pour dissimiler les empruntes d'un crime indéniable. Au coté d'Assoumani Azali, Mohamed Soilihi Djounaid, lui aussi au courant du décès des trois martyrs parmi lesquels son frère Cdt Fayçal Abdoussalam. Mais des décès qui ne peuvent rien compromettre. Ce jour, les Comores ont été envahies par une immense tristesse.





« Un crime planifié »





Ce jeudi 28 mars 2024, fait cinq ans, depuis que Cdt Fayçal Abdoussalam, Mjr Naçer dine Abdourazak Moutu et Salim Nassor, sont affreusement assassinés par les milices d’Oussoufa Belou et Youssouf Idjihadi le 28 mars 2019. Sans doute, deux de ces victimes, sont sacrifiées pour justifier bonnement l’assassinat de Cdt Fayçal. Un assassinat pétrole. Sans enquête jusque ce jour, le pouvoir fitnocratique s’est réjoui d’avoir éliminé celui qui devrait déranger les fils du président prétendus être transmis le pouvoir.





C’était suite au procès monstrueux qui s’est déroulé entre le 14 et le 17 décembre 2018, que Cdt Fayçal est mis en prison. Trois mois après, le pouvoir qui l’a enfermé par un scenario de procès l’a liquidé à coup de kalachnikov. Rappelons-nous que plusieurs personnes contre lesquelles le commissaire du gouvernement a requis des lourdes peines, et déclarées coupables de la tentative de coup d’Etat, de déstabilisation et d’assassinat faisaient le pleine de la prison de Moroni. Faisant une vue du climat actuel, Fayçal Abdoussalam est une des victimes plus importantes du pétrole comorien. Sans doute jusqu’à la chute du pouvoir fitnocratique, des têtes comme Fayçal seront tombées. Les fusils du méchant seront toujours en œuvre.





« Des assassinats pétrole »





Si le pouvoir avait une volonté d’une enquête, d’un procès, cela serait chose facile, moment où la quatrième personne de l’opération de Kandaani, est vivante et épargnée par le pouvoir. Il s’agit de Mr Wirdane qui avait reçu des balles à la jambe et au bras. La volonté du pouvoir d’assassiner froidement cdt Fayçal Abdoussalam et sacrifier Mjr Moutu, Salim Nassor et Wirdane, se lisait dans l’interview du ministre de la défense Youssouf Belou et le ministre de l’intérieur Mohamed Daoud Kiki, le même jour de leur œuvre satanique. « Nous nous félicitons car au cours des échanges d’armes entre Fayçal et l’armée, aucun de nos agents n’est tué. Donc on se satisfait de la performance de notre armée », disait le ministre de la défense du régime fitnocratique Mr Belou. « En tout cas, le calme est revenu, la situation est sous contrôle », disait Mohamed Kiki. Sous contrôle après avoir accompli leur mission. Ces paroles tombaient quelques heures après l’élimination de ces trois martyrs. Fayçal, Moutu et Salim sont tués par Azali et son club, mais leur mémoire est permanent.





Said Yassine Said Ahmed

COMORESplus