TANT QUE L’ARBITRE N’A PAS SIFFLE LA FIN DU MATCH…







La victoire 2 buts à 1 de la Côte d’Ivoire sur le Nigeria en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Football, ce dimanche 11 février 2024, est l’une de ces miracles dont le ballon rond est capable. Voilà une sélection qui était presque éliminée à l’issue d’un premier tour cauchemardesque, dont une humiliante défaite 4 buts à 0 face à la Guinée Equatoriale et qui n’a eu le droit de poursuivre la compétition qu’au titre des meilleurs troisièmes, qui est sacrée Championne d’Afrique…après avoir été menée au score à l’issue de 1ère mi-temps. La victoire 2 buts à 1 de la Côte d’Ivoire sur le Nigeria en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Football, ce dimanche 11 février 2024, est l’une de ces miracles dont le ballon rond est capable. Voilà une sélection qui était presque éliminée à l’issue d’un premier tour cauchemardesque, dont une humiliante défaite 4 buts à 0 face à la Guinée Equatoriale et qui n’a eu le droit de poursuivre la compétition qu’au titre des meilleurs troisièmes, qui est sacrée Championne d’Afrique…après avoir été menée au score à l’issue de 1ère mi-temps.





Cette précision est importante car il est rare de renverser la vapeur à ce niveau de la compétition. Le seul miracle en finale dont je me souviens remonte en 2005. Et il est de taille. Liverpool mené 3 buts à 0 à la mi-temps par le Milan AC et qui réussit à égaliser en seconde mi-temps en marquant 3 buts en 15 minutes. Et qui remporte la Champions League à l’issue des tirs au but. Comme quoi au foot, tant que l’Arbitre n’a pas sifflé la Fin du Match…





Je vais citer 2 autres miracles footballistiques avant d’aborder les réussites hors du commun dans un autre domaine qui me passionne. Le Danemark, qui n’est pas une grande nation de football, remporte le Championnat d’Europe des Nations en 1992… alors qu’il n’était pas qualifié pour le tournoi. Il a été repêché à la dernière minute pour remplacer la Yougoslavie qui venait d’être disqualifiée en raison de son implication dans la guerre qui ravageait les Balkans. Comme quoi s’il est écrit que vous deviendrez champion, votre position de départ importe peu.





L’Italie est sacrée championne du monde de football en 1982 après avoir failli se faire éliminer … dès le 1er tour. Elle n’a dû son salut qu’à un but refusé injustement au Cameroun lorsqu’elle affrontait les Lions Indomptables.





Beaucoup de Français, à commencer par les dignitaires du RPR, avaient désespéré de Chirac en 1994-1995. Balladur a cru bon de rompre le pacte qui les liait : Chirac, président du RPR et leader naturel de la droite, « cède » Matignon à Balladur et se réserve une troisième candidature à l’Elysée. Enivré par les sondages et l’adoubement des médis, « l’ami de 30 ans » se présente à l’élection présidentielle, avec le soutien de la majorité des grandes figures de la droite. C’est finalement celui qui était dépeint en « looser » qui remporte la présidentielle et qui relègue à la troisième place celui qui se considérait élu avant l’élection. Comme quoi en politique…





Qui croyait que François Hollande allait devenir président de la république française ? Personne. Sauf lui. C’est un homme moqué, isolé et que les hiérarques du PS fuyaient comme la peste, qui remporte le primaire socialiste face à une Martine Aubry qui détenait les clés de la rue Solferino et qui bat au second tour de l’élection présidentielle le sortant Nicols Sarkozy. Comme quoi en politique...





Au foot comme en politique, ce ne sont pas forcément les plus brillants ou les favoris qui gagnent. Dans les 2 cas, il faut croire en son étoile, avoir un bon mental (indispensable pour rattraper un retard de 3 buts ou pour se battre seul contre tous), savoir exploiter ses atouts (ah ! la défense de fer des Italiens et l’opportunisme de leurs attaquants) et les failles de l’adversaire, compter un joueur de génie dans ses rangs (Maradona à la coupe du Monde 1986) ou disposer dans sa besace d’une idée de génie, démagogique fut-elle (le thème de la « fracture sociale » en 1995 pour le candidat Chirac avec). Parfois, la victoire est tributaire de la chance. Le Danemark ne serait pas Champion d’Europe de football en 1992 si la Yougoslavie n’était pas disqualifiée pour…des raisons politiques. L’Italie ne serait pas Championne du monde en 1982 si le Cameroun n’avait pas été privé injustement de sa victoire au 1er tour.





François Hollande ne serait pas devenu président si Dominique Strauss Kahn n’avait pas connu des déboires judiciaires aux Etats-Unis, lui ouvrant ainsi le chemin de la victoire à la primaire socialiste. Peut-être que Jacques Chirac n’aurait jamais accédé à l’Elysée si Jacques Delors avait eu l’envie et l’audace de se présenter devant les Français.





Toutes les victoires sont belles. Mais les plus merveilleuses sont celles que vous remportez en outsider ou en infériorité numérique.





Tant que l’Arbitre n’a pas sifflé la Fin du Match...





Abdourahamane Cheikh Ali