« L'adhésion des Comores à l'OMC sera extrêmement bénéfique pour l'ensemble de notre économie»

Les Ministres ont formellement approuvé les modalités d’accession à l’OMC des Comores et du Timor-Leste lors d’une cérémonie spéciale organisée dans le cadre de la 13ème Conférence ministérielle de l’OMC (CM13) à Abou Dhabi le 26 février 2024. Les gouvernements accédant ont qualifié la cérémonie d’historique pour ces deux pays moins avancés (PMA) et ont déclaré qu’il s’agissait d’une avancée considérable vers leur objectif d’accélérer les réformes politiques et économiques. Les Ministres ont formellement approuvé les modalités d’accession à l’OMC des Comores et du Timor-Leste lors d’une cérémonie spéciale organisée dans le cadre de la 13ème Conférence ministérielle de l’OMC (CM13) à Abou Dhabi le 26 février 2024. Les gouvernements accédant ont qualifié la cérémonie d’historique pour ces deux pays moins avancés (PMA) et ont déclaré qu’il s’agissait d’une avancée considérable vers leur objectif d’accélérer les réformes politiques et économiques.





Les ministres du Commerce ont salué à l'unanimité les deux accords d'adhésion à l'OMC, qui ont été approuvés lors de la cérémonie d'ouverture de la CM13 en présence du Président Azali Assoumani des Comores et du Président José Ramos-Horta du Timor-Leste. Le ministre d'État des Émirats arabes unis chargé du Commerce extérieur et président de la MC13, Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ainsi que la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala ont également assisté à la cérémonie. Les deux protocoles d'adhésion ont été officiellement signés à l'issue de la cérémonie.





Dans son discours aux ministres, la DG Okonjo-Iweala a rendu un hommage particulier aux gouvernements des deux pays pour « cette réalisation historique » et pour avoir entrepris un vaste programme de réformes intérieures pour accélérer la croissance économique malgré des circonstances très difficiles.





Elle a déclaré: "Je suis ravie de dire que nous lançons cette réunion avec d'excellentes nouvelles. Ici, à la CM13, l'OMC accueille ses premiers nouveaux membres depuis près de huit ans: le Timor-Leste et les Comores. Nous célébrons le travail acharné qu'ils ont accompli ont mis en place et les réformes bénéfiques mais difficiles qu'ils ont mises en œuvre dans leur pays. Les deux pays sont des pays les moins avancés, et nous sommes ravis de les voir récolter les fruits de leur adhésion en devenant de nouveaux membres de l'OMC." Sa déclaration complète est ici.





Vingt-deux autres pays cherchent à suivre leurs traces – nombre d’entre eux étaient présents à Abou Dhabi, dont un contingent important du monde arabe. Les Comores et le Timor-Leste porteront le nombre total de membres de l'OMC à 166. "Nous sommes impatients d'augmenter ce nombre dans les années à venir", a déclaré le Directeur général Okonjo-Iweala.





Le Président Assoumani a déclaré : « L'adhésion des Comores à l'OMC sera extrêmement bénéfique pour l'ensemble de notre économie, pour les entreprises publiques et privées et pour les consommateurs. Il contribuera aux efforts de diversification commerciale et de partenariat de notre pays, à son intégration dans les chaînes de valeur régionales, continentales et mondiales. Grâce à son accession à l’OMC, mon pays atteindra ses objectifs».





Le Président Ramos-Horta a déclaré : « Être membre de l'OMC est essentiel pour libérer le potentiel de notre économie dans plusieurs secteurs. Nous sommes déterminés à diversifier notre économie, à faire partie de la chaîne de valeur de l'économie mondiale et à améliorer la vie de notre économie. les gens grâce au commerce.





Thani bin Ahmed Al Zeyoudi a déclaré: "Les décisions que nous venons de prendre concernant l'accession des Comores – un PMA insulaire d'Afrique – et l'accession du Timor-Leste – un PMA insulaire d'Asie – témoignent de la confiance du monde dans l'OMC et Je suis fermement convaincu que grâce à leur future adhésion à l'OMC, les Comores et le Timor-Leste disposeront de cadres stables et prévisibles pour un engagement économique avec d'autres pays, ce qui stimulera le commerce, la croissance et la prospérité."





Les deux gouvernements vont maintenant soumettre leurs protocoles à la ratification de leurs assemblées législatives. Conformément aux règles de l'OMC, les Comores et le Timor-Leste deviendront membres de l'OMC 30 jours après le dépôt des instruments respectifs d'acceptation du Protocole.





Le Groupe de travail des Comores a été créé le 9 octobre 2007. Les membres du Groupe de travail ont conclu les négociations le 9 janvier 2024.





