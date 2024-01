Tribune des 5 candidats de l'opposition à l'adresse des forces de l'ordre et de l'AND

Monsieur le Chef d’Etat-major,

Monsieur le Commandant de la gendarmerie nationale

Monsieur le Directeur général de la Police





Mesdames, Messieurs les officiers,







A quelques heures des élections présidentielle et des gouverneurs des îles, notre pays est sous tension. Le scrutin du 14 janvier estfragilisé par les menaces qui pèsent sur sa sincérité. L’égalité des conditions de la compétition n’a pas été respectée, le code électoral non plus. A quelques heures des élections présidentielle et des gouverneurs des îles, notre pays est sous tension. Le scrutin du 14 janvier estfragilisé par les menaces qui pèsent sur sa sincérité. L’égalité des conditions de la compétition n’a pas été respectée, le code électoral non plus.





Voilà ce qui explique le manque de confiance des électeurs envers les institutions impliquées dans le processus électoral.





De la CENI à la Cour suprême en passant par les organes insulaires, aucun équilibre n’a été instauré entre le pouvoir en place et les oppositions. Même au sein des bureaux de vote, nos représentants n’ont pas été retenus. Le rôle réservé à nos mandataires est réduit à la simple observation. Aucun pouvoir, même de contestation, ne leur est accordé. Tout ceci est organisé pour éviter que le résultat du scrutin soit le reflet de l’expression des électeurs.





Mes dames et messieurs





L’heure est grave, notre pays, notre paix et notre cohésion sont en péril. Et l’issue de ces élections peut aggraver la situation si nous n’en prenons pas conscience.





Les responsables de nos institutions ont décidé de ne pas appliquer la loi, mais de suivre les directives données par le régime, c’est dire nos adversaires. Et cela risque de continuer encore dimanche prochain.





C’est pour cette raison que nous, candidats aux élections présidentielle et des gouverneurs des îles, avons décidé de vous interpeller et vous appeler à être le dernier rempart de notre démocratie, de notre paix et de notre cohésion. Votre rôle est de défendre la nation et les institutions de l’Etat, d’assurer la sécurité intérieure et extérieure de vos concitoyens, et de soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de cohésion nationale.





Si vous vous abstenez à jouer ce rôle pour servir les intérêts d’un clan, non seulement vous abîmerez l’image de votre grande institution, mais surtout vous créerez les conditions de l’explosion de notre Nation.





Ce que l’on vous demande en ce moment crucial pour l’avenir de notre pays, c’est de respecter votre serment et d’être le grand défenseur de la paix et de la démocratie. Surveiller le bon déroulement de ces élections, aider à empêcher toute fraude, toute manipulation, afin de garantir une élection libre et transparent, voilà ce qu’on attend de votre grande institution.





Vous avez rendez-vous dimanche avec l’histoire des Comores, soit vous décidez d’être du côté du peuple et de la démocratie, soit vous prenez fait et cause pour un clan vous perdrez votre crédibilité, vous vous rendrez complice d’une mascarade électorale et vous deviendrez à jamais les ennemis du peuple comorien.