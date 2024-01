Où est passée notre humanité ?







Peut-on dormir tranquillement au milieu d’un quartier où les gens pleurent de faim ? A moins de faire bouillir sur la place publique une marmite pleine de promesses et de se dire qu’ils finiront par s’endormir, le sommeil l’emportant sur la faim et sur les pleurs. Vous devez tous connaître l’histoire de cette dame qui campait aux abords de Médine la nuit et qui faisait bouillir de l’eau dans sa marmite en guise de repas, espérant que ses gosses las d’attendre le repas (fictif) cesseraient de pleurer et finiraient par s’endormir. Peut-on dormir tranquillement au milieu d’un quartier où les gens pleurent de faim ? A moins de faire bouillir sur la place publique une marmite pleine de promesses et de se dire qu’ils finiront par s’endormir, le sommeil l’emportant sur la faim et sur les pleurs. Vous devez tous connaître l’histoire de cette dame qui campait aux abords de Médine la nuit et qui faisait bouillir de l’eau dans sa marmite en guise de repas, espérant que ses gosses las d’attendre le repas (fictif) cesseraient de pleurer et finiraient par s’endormir.





Ayant découvert cette situation lors de l’une de ses tournées nocturnes, le Calife Omar, que ne connaissait pas cette dame étrangère à la capitale de l’Etat islamique d’alors, s’empressa de retourner au trésor public et d’y ramener de la nourriture et de l’argent.Il prépara à manger et servit lui-même les enfants.





Au lieu de s’inspirer de son humanité et de son sens des responsabilités, ses lointains successeurs empruntent plutôt à cette pauvre dame son stratagème. Ils font bouillir dans la marmite présidentielle des promesses qui ont pour nom : « Rehemani, Mtso wona trongo kamwa paro wona, Emergence à l’horizon 2023 ». Pourvu que les enfants que sont les Comoriens s’endorment car demain c’est un autre jour.





Peut-on vivre heureux dans un océan de malheur et de désolations ? Peut-on avoir le sourire quand on croise tant de regards tristes ? Peut-on considérer que les affaires de la cité sont bien gérées en dépit de l’extrême pauvreté qui étrangle un quart de la population selon la Banque Mondiale uniquement parce que l’on a un neveu qui travaille dans le secteur public et ignorer par ailleurs les 44,5 % de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage selon une étude conjointe réalisée par le BIT, le PNUD et la FAO ?





Cette attitude n’est-elle pas contraire à l’esprit de l’Islam, cette religion dont nous nous réclamons et qui, selon l’article 97 de notre Constitution, régit non seulement notre culte mais aussi notre vie sociale ? La solidarité entre l’individu et sa communauté est une valeur cardinale de l’Islam. Allah dit dans le Coran, sourate 5 verset 2 « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » Comment pouvons nous être individualistes voire égoïstes et ignorer les enseignements de ce hadith du Prophète Mohamed, paix et bénédiction sur lui : « La parabole des croyants à l’égard de l’amour, de la miséricorde et de la compassion qu’ils éprouvent les uns envers les autres est celle du corps humain : si l’un de ses membres souffre, c’est tout le corps qui est affecté par l’insomnie et la fièvre. »





Pouvons-nous continuer à nous enorgueillir de notre humanité en étant insensibles au sort de nos semblables ? Antoine de Saint-Exupéry a ainsi défini notre humanité dans Terre des Hommes « Être homme c’est précisément être responsable. C’est connaître la honte en face d’une misère qui ne semblait pas dépendre de soi…. »





Si le citoyen lambda doit éprouver la honte en face d’une misère qui ne semblait pas dépendre de lui, que dire alors d’un président dont les politiques engendrent et/ou entretiennent la misère ?





Abdourahamane Cheikh Ali