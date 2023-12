Médina Stories de Farouk Jamily





Moroni ville intemporel







Depuis le 27 Novembre 2023, Farouk Jamily expose ses œuvres photographiques sur la cimaise de l'Alliance française de Moroni, ''Médina Stories'' une promenade en clair obscure, qui transporte le public dans un univers onirique, à la découverte de la médina de Moroni, dans une impression de compénétration entre le visiteur et l'œuvre, et qui dégage l'impression que le photographe s'est inspiré du mouvement de la figuration narrative, dans cette découverte de la médina entre ses ombres et son architecture.





L’ensemble de l’œuvre dégage un subtil jeu de lumière ocre, d’une couleur tendant vers un jaune où par endroit d’un brun, qui donne au regard cette sensation de Moroni ville intemporel et qui suscite un sentiment de nostalgie dans cette promenade visuelle.





Moroni tranches de vues





C’est vers 2009 que farouk Djamily a été happé par le medium photographique, pour dira – t – il découvrir le monde, son monde ! ‘’ je me suis mis à capturer les petits moments de la vie avec comme seul concept, l’image la plus fidèle possible du pays. Après trois expositions accomplies en France, il a décidé de publier aux éditions KomEdit, son premier recueil photographique ‘’Comores tranches de vues’’ en 2018.





Loin des images cartes postales, l’exposition ‘’Médina stories’’, n’est pas non plus un reportage journalistique, ou un extrait de son livre Comores tranches de vues, mais plutôt une histoire plastique, qui nous fait découvrir au travers du regard de notre artiste, une tranche de vues sur le quotidien de la vie de Moroni intramuros, avec ce qu’elle a de patrimoine architectural, culturel et cultuel. Pour se faire notre photographe a choisi de nous présenter une série de scènes de rues illustrant la réalité moronienne. Une trentaine de chefs d’œuvres qui nous fait découvrir la tendresse et la gentillesse, de ses habitants, dans cette couleur ocre qui dégage à la fois une ambiance chaleureuse et vive, de ce langage plastique, qui nous emporte dans une forme d’errance magnifique à travers les ruelles, d’une beauté idyllique au mur parfois crénelés , et riche d’un trésor éternel que l’on découvre à l’intérieur des maisons.





Laissant son inspiration imprégner le temps qui passe, et l’espace qui retient son souffle, F. Jamily nous ramène dans certains endroits qui dégagent une atmosphère tantôt mythique de la ville, tantôt mystique, qui laissent comprendre le pourquoi de ce nom ‘’Undroni’’ humblement, le vivre mieux, transformé en Moroni.





Ce passionné de photographie, ne manque pas de talents, et dans cette exposition, il n’a pas manqué de varier les genres auxquels il s’y adonne. Du Streets art, il met une touche de contemporary and sea, pour aboutir au landscape ; avant de finir à la photographie humaniste où on croise le révolutionnaire Adamo et son livre rouge, le Maire de Moroni, mais aussi les artisans de la médina.





La visite vaut la peine avant qu’elle baisse le rideau le 10 Novembre.





MAB Elhad

Poète & Photographe