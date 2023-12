J'ai longtemps gardé mon sang-froid mais aujourd'hui je suis à bout. Vivre avec des troubles psychiatriques/psychologique aux Comores c'est être la proie à toutes les formes de violences et d'abus. J'ai longtemps gardé mon sang-froid mais aujourd'hui je suis à bout. Vivre avec des troubles psychiatriques/psychologique aux Comores c'est être la proie à toutes les formes de violences et d'abus.





Je sais que je suis "instable" émotionnellement et certaines personnes en profitent pour me manipuler à chaque fois.





On m'a volé de l'argent tellement de fois lorsque j'étais en état de faiblesse, que je ne peux pas même pas compter le nombre de mes agresseurs/arnaqueurs.





Aujourd'hui j'ai lancé un appel à l'aide pour pouvoir me soigner, et une personne proche à moi s'est proposée d'être l'intermédiaire pour me faire parvenir l'argent. voilà que je me retrouve à supplier la personne qui était censée me remettre l'argent . mon argent!





Tout le temps, la personne me fournit des explications bizarres et aujourd'hui elle est allée jusqu'à me dire "Merde"!





Je ne citerai pas de nom pour ne pas faire des polémiques, mais je tiens à signaler que si je ne reçois pas mon argent avant demain, je m'en vais à la police pour porter plainte.





Connaissant la justice comorienne, je sais que je risque de ne rien gagner, et d'ailleurs je risque d'avoir moi même des problèmes mais comme on dit chez moi "Mdru ahifa kariyi uwola". J'ai besoin de dénoncer cet acte ignoble. A un moment il faut que ça cesse !





Je quittais Mohéli avec tous mes espoirs de trouver la tranquillité afin de soigner mes blessures et voilà que je me retrouve encore éprouvée par des manipulations. Non, mais franchement certains gens n'ont pas de coeur!





Loukile Moritadhoi