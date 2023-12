En aucun moment Chayhane n'a dénoncé la dictature du Colonel !

Je n'ai pas compris le message de Cheyhane, il ressemble à un enfant gâté qui est contrarié pour la première par sa majesté : En aucun moment il n'a dénoncé la dictature du Colonel. Qu'il épargne le peuple résistant de ses rendements de compte intestins. Une lutte entre les intestins d'une même grosse vendre. Des petites luttes dans la cour du toi entre courtisans, on s"en moque. Je n'ai pas compris le message de Cheyhane, il ressemble à un enfant gâté qui est contrarié pour la première par sa majesté : En aucun moment il n'a dénoncé la dictature du Colonel. Qu'il épargne le peuple résistant de ses rendements de compte intestins. Une lutte entre les intestins d'une même grosse vendre. Des petites luttes dans la cour du toi entre courtisans, on s"en moque.





Le peuple résistant à d"autres problèmes urgents et d'autres chats à fouetter que d'écouter les balivernes des membres de la CRC qui ont détruits le pays, et divisés les comoriens et usent encore de tous les stratagèmes pour tromper les comoriens afin de garder le pouvoir.





M. Cheyhane, vous avez suffisamment soutenu les dérives de ce régime pour espérer vous refaire une virginité aussitôt ou bien espérer tromper le peuple. C"est très flagrant votre stratagème et vos manigances entre Mohamed Daoud kiki qui a tué, blessé et volé pendant 5 ans et vous qui avez appauvri notre économie pendant 6 ans avant que le Chef vous punisse en vous nommant DG de Comores Télécom à défaut de vous mettre au chômage mérité.





Les retours que nous avons de votre gestion de la société des télécommunications ne sont pas glorieux et vous espériez vraiment diriger l'île de Ngazidja? Qu'est que vous auriez pu apportez de plus à l'île de Ngazidja que vous n'avez pas pu faire en tant que argentier du pays pendant 6 ans ? Ça suffit Mr ! Vous êtes jeunes en âge mais très Vieux en politique. Il est donc temps que vous preniez votre retraite et attendre la justice du peuple qui ne va pas tarder à arriver





Il faut expliquer à M. Cheyhane qu'une Maison est un patrimoine et une voiture aussi. Alors pourquoi ne les avez-vous pas déclarées?





Dites à M. Cheyhane de donner sa démission s'il est vraiment courageux et sincère dans sa démarche. Peut-être en ce moment il pourrait tromper une petite minorité de naïfs qui sont dans la résistance.





AMS (Paris )