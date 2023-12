Ouverture du QG du mouvement Nalawe à Moroni







Le quartier général des candidats de la principale coalition de l'opposition à Moroni a été officiellement inauguré ce mercredi après-midi. Les candidats respectivement à l'élection présidentielle et au gouvernorat de Ngazidja, Dr Salim Issa Abdillah et Mihdhoir Sagaf étaient présents, ainsi que les représentants des principaux partis de la coalition.





Plus de 500 personnes ont fait le déplacement au quartier Oasis pour participer à l’évènement organisé dans les anciens bâtiments d’Idi Engineering. On a noté la présence de plusieurs personnalités politiques de premier plan, notamment l’ancien vice-président, Idi Nadhoim, l’ancien ministre, Fahmi Said Ibrahim, l’ancien directeur des Hydrocarbures, Salim Abdallah, l’ancien ministre, Ibrahim Ali Mzimba, l’ancien député, Ibrahim Mohamed Soulé et le leader du mouvement Huri, Achmet Said Mohamed pour ne citer que ceux-là. Ils sont tous venus apporter leur soutien aux candidats de la coalition.





L’assistance a eu droit à plusieurs interventions dont la plupart était axée à la mobilisation des électeurs. C’est le directeur de campagne, l’ancien ministre Djaffar Mansoib qui a ouvert le bal en présentant les candidats et les différents pôles du bureau politique.





Pour Mme Sabikia, qui a d’abord appelé à un « vote massif contre Azali », il faut que tout le monde « se mobilise pour aller voter et ensuite pour protéger le résultat ». Car, dit-elle, « Azali a amené notre pays à un stade où personne ne croit en la politique ». Même son de cloche de la part de Mariama Darouech qui a exhorté les jeunes et les femmes à « renoncer au défaitisme et aller voter s’ils ne veulent plus de ce régime ».





Quant au leader du mouvement Huri, Dr Acmet Said Mohamed, il a tenu à exprimer sa confiance au candidat Salim Issa Abdillah. « Nous sommes d’accord pour mettre en place, entre autres, dans notre pays une justice équitable, et travailler pour l’intérêt des citoyens ». Il a par ailleurs fustigé la politique d’Azali et son bilan catastrophique. « Notre pays souffre énormément, il n’y a rien qui va. Aucun domaine ni secteur épargné. Voilà pourquoi il faut en finir avec ce régime ».





De son côté Me Ibrahim Ali Mzimba, il a insisté sur l’échec d’Azali. « Même en 8 ans de campagne, il ne réussit pas à convaincre qui que ce soit, même ses anciens collaborateurs le fuient », a-t-il appuyé avant de pointer du doigt son discours de Missiri à Anjouan. « Quand il parle de paix, il n’est pas crédible, car c’est lui qui crée la violence par ses discours et ses actes. C’est un pompier pyromane ».





Le candidat à l’élection du gouverneur de Ngazidja, Mihdhoir Sagaf, a demandé à la population comorienne de faire du 14 janvier une journée spéciale où « on va voter, sécuriser nos voix et déclarer élus ceux qui seront choisis par les électeurs ».





Enfin, le Dr salim a clos les interventions en s’engageant une fois élu président de la République, à instaurer une justice équitable, à mettre fin à la corruption qui gangrène notre appareil d’Etat, à redonner aux îles leur autonomie, à réduire les taxes douanières et à valoriser les salaires des fonctionnaires, notamment des enseignants. Le remède aux maux de notre pays, « c’est Dr Salim », a-t-il soutenu.





Par Ali Mmadi