Sambi sort de son turban un candidat aux primaires de Juwa à la dernière minute





Que deviendra le Front Commun sans le soutien de Sambi et du parti JUWA?







Dr Salime ABDALLAH, originaire de Foumbouni est désigné par l'ex-President Sambi pour participer aux primaires du parti JUWA qui se déroule ce jour 29 octobre. C'est une nouvelle bouleversante non seulement pour les autres candidats à ces primaires mais aussi et surtout pour le trio du bureau exécutif de JUWA, hostile aux élections, qui a fait le choix de se mettre à dos sa base et le leader naturel et charismatique du parti qui est sous les geôles de la dictature. Cette nouvelle, qui vient s'ajouter à celle de Dr SALAMI qui est lui aussi favorable à la participation aux élections, va changer toute la donne de cette élection. De sa prison, l'infatigable et stratège Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rebat ses cartes et reste un légaliste convaincu même du fond de sa geôle et malgré son affaiblissement par sa maladie. Dr Salime ABDALLAH, originaire de Foumbouni est désigné par l'ex-President Sambi pour participer aux primaires du parti JUWA qui se déroule ce jour 29 octobre. C'est une nouvelle bouleversante non seulement pour les autres candidats à ces primaires mais aussi et surtout pour le trio du bureau exécutif de JUWA, hostile aux élections, qui a fait le choix de se mettre à dos sa base et le leader naturel et charismatique du parti qui est sous les geôles de la dictature. Cette nouvelle, qui vient s'ajouter à celle de Dr SALAMI qui est lui aussi favorable à la participation aux élections, va changer toute la donne de cette élection. De sa prison, l'infatigable et stratège Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rebat ses cartes et reste un légaliste convaincu même du fond de sa geôle et malgré son affaiblissement par sa maladie.





Il démontre aux prétentieux leaders auxquels il a confié le parti que c'est lui le commandant de bord et il reste le faiseur des rois incontesté et incontestable de tous les temps. Il a decide cette fois-ci de se placer au dessus des querelles intestines du parti, et à la surprise et contre toute attente il a désigné un médecin, discret et sans histoire. On pourrait imaginer que Dr Salime ABDALLAH etait le sosie de Dr Ikililou DHOININE de part son tempérament calme et son désintérêt pour le pouvoir. Il a le portrait typique de celui dont le rais Sambi voudrait placer à Beit-salam pour le telecommander comme il aurait voulu le faire avec Dr DHOININE, hélas.





Par ailleurs, quel enseignement allons-nous tirer de cette primaire du parti JUWA dont le verdict sera public ce soir? Le premier enseignement sera de savoir si le parti Juwa est un parti démocratique qui a des militants libres ou s'il est simplement un appareil qui appartient au Mollah Sambi qui décide tout et seul. Auquel cas on n"aura rien à envier à un parti SANS VOIX ni programme ni leaders autres que ceux dont Sambi aura décidé. Un parti impuissant sans son leader naturel, qui attend le sauvetage d'un otage.





Le deuxième enseignement concerne le parti JUWA: En effet, si Dr Salime ABDALLAH ou un autre d'ailleurs - ce qui très peu probable - sont désignés à l'issue des primaires, cela représenterait un désaveu du secrétaire général du parti Ahmed Hassan El-Barwan et son équipe. Et logiquement une clarification de la ligne du parti devra se faire à la tête du parti avant l'entrée en campagne pour les élections présidentielles, car l"on ne peut imaginer un candidat du parti qui n'est pas soutenu par son exécutif.





Le troisième enseignement c"est que ces elections seront difficilement contestables lorsque le plus grand parti du pays décide de se livrer à la bataille avec le soutien des populistes Sambi et Dr SALAMI. Ce qui signifie que le meeting du Front Commun de ce jour devrait revoir toute sa stratégie. Sa strategie contre les élections et pour le boycott SANS aucune alternative crédible pour sortir le pays du gouffre, ne passera pas bien au sein de l'opinion.





Ahmadou MZE SOILIHI