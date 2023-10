Faire du droit d'accès à l'eau potable pour tous, une réalité !







« L’eau est l'origine de toute forme de vie, sans eau nous ne pouvons pas vivre, c’est un droit pour tous certes, mais c’est aussi un devoir de la préserver ». Azali Assoumani président de la République





Le 20 octobre 2023 dans l’ile d’Anjouan, dans le cadre du projet « approvisionnement en eau résilient au changement climatique », le réseau d’alimentation d’eau potable à Anjouan a été officiellement inauguré à Mutsamudu par le Président de l’Union des Comores Azali Assoumani en présence de membres du gouvernement, du Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) M. Snehal Soneji et des communautés d’Anjouan.





L’objectif du projet est de renforcer la résilience de l’accès à l’eau des communautés rurales et à d’accroître quantitativement et qualitativement la sécurité en eau au niveau des ménages et des communautés. En effet, les Comores se sont engagées à surmonter la vulnérabilité de l'approvisionnement en eau du pays face aux extrêmes aléas climatiques, notamment en modernisant ses équipements et son réseau.





Le réseau d’alimentation d’eau potable à Anjouan est une étape cruciale dans la réalisation de l'Objectif 6 de développement durable par les Comores, car elle garantit l'accès à une eau saine et propre à au moins 110 700 habitants de la capitale de l’Île d’Anjouan, soit 34% de la population d’Anjouan qui sont parmi les communautés les plus vulnérables.





En outre, le réseau fournira des services d'eau fiables aux ménages et entreprises, contribuera à créer des opportunités d'emploi, réduira des maladies hydriques, responsables de beaucoup de mortalité dans l'île et à améliorer certainement le niveau de vie générale de la population.





Il faut savoir que le réseau d’alimentation d’eau potable couvre 14 localités administrées par 4 communes d’Anjouan, Mutsamudu, Bandrani-Mtsangani,, Chironkamba et Vouani . Il dispose de 35 unités de traitement d’eau, 64 km de réseau d’eau et 15 réservoirs réhabilités ou construits.





Exprimant sa satisfaction. Snehal Soneji, a déclaré : « j’aimerais partager avec vous notre grande satisfaction aujourd’hui de voir la concrétisation d’une vision partagée et d’un engagement commun du PNUD et du Gouvernement de l’Union des Comores à œuvrer ensemble pour renforcer la résilience en eau potable dans le pays ».





Monsieur Houmed M'Saidie, ministre de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, du Tourisme et de l’Artisanat, Porte-parole du Gouvernement, a rendu hommage aux partenaires qui accompagnent les Comores dans ce projet de résilience en eau, notamment le Fonds Vert pour le Climat et le PNUD, sans oublier l'équipe en charge de la mise en œuvre du projet.





La mise en œuvre de ce projet a été exécuté par le PNUD en partenariat avec la Direction Générale de l’Environnement et des Forêts et co-financé par le Fonds vert pour le climat (GCF) et le PNUD à hauteur de 40 000 000 USD, pour l’ensemble du projet.





Service de Communication

Ministère de l’environnement